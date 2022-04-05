Більше половини українців, що їдуть за кордон – зі Сходу та Півдня. Опитування

51,5% опитаних українців, які виїжджають за кордон через війну – жителі Сходу та Півдня країни.

Зі східних областей найбільше представлена Харківська – звідти виїхали 19% респондентів.

Про це свідчить опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова на пунктах пропуску через Державний кордон.

Водночас 45% біженців виїхали з центральних областей, зокрема 31% – з Києва та Київської області, і лише 4% – з західних областей.

Фото: triocean2011 /Depositphotos

Переважна більшість опитаних біженців – жінки (83%).

Відповідно, чоловіки становлять 17% серед учасників дослідження.

Більшість біженців (63%) виїжджають за кордон із дітьми.

21% – з батьками (своїми чи свого партнера), 17% – з чоловіком чи дружиною, 4% – з онуками, 14% – з іншими родичами, 7% – з друзями, знайомими, і 13% – самі.

Нагадаємо, 79% біженців планують повернутися в Україну після перемоги.

Опитування проводили з 15 березня по 1 квітня 2022 року на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса).

У ньому взяв участь 101 українець віком від 16 років.

За віком найбільшу групу респондентів становлять люди від 30 до 39 років (37%), 26% – ті, кому від 40 до 49 років, 19% – люди віком від 16 до 29 років, 11% – віком 60 і більше років, 8% – ті, кому від 50 до 59 років.

Усі респонденти перетинали кордон пішки або на транспорті через війну в Україні.

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