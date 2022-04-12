Лише 2% українців відчувають себе критично виснаженими через війну. Опитування

Критично низький рівень життєстійкості мають лише 2% опитаних українців.

Більша частка громадян (59%) має середній рівень втоми від воєнних дій з Росією.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Навіть через півтора місяця війни з окупантами українці демонструють доволі високий рівень життєстійкості. Він складає 3.9 з 5.

Індекс життєстійкості складається із психологічної стійкості (4) та підтримки фізичного здоров’я (3.8).

Психологічна життєстійкість пов’язана з:

інтересом до життя;

відчуттям себе корисним;

здатністю приймати рішення;

наявністю планів на майбутнє;

відсутністю жалю за минулим.

Інфографіка групи "Рейтинг"

Українці для підтримання бойового духу нормально харчуються (про це повідомили 83% респондентів), цікавляться тим, що відбувається навколо (92%), та навіть будуть плани на майбутнє (82%).

На жаль, нормальний сон має лише 40% українців.

Найменш стійкими та найбільш уразливими є мешканці сходу, пенсіонери та ті, хто втратили роботу.

Відповідно до даних опитування, жінки стійкіші емоціонально, ніж фізично.

Виснаження у більшості проявляється у сумному настрої, зниженні довіри до інших людей, думках про власну безпорадність і що зі ними може статися щось погане.

Інфографіка групи "Рейтинг"

Найбільша життєстійкість у тих, хто відчуває такі емоції:

радість (53%);

гнів (43%);

гордість (40%).

Найменша у тих, кому страшно (28%) та сумно (33%).

Гнів є активною емоцією, хоча не є позитивною. Проте саме стан злості дозволяє підтримувати життя та рухатися вперед, не завмирати та не розсипатися.

В опитуванні брати участь 1200 громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Його провели 6 квітня 2022 року, завдяки опитуванню телефоном.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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