Лише 2% українців відчувають себе критично виснаженими через війну. Опитування

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 квітня 2022

Критично низький рівень життєстійкості мають лише 2% опитаних українців. 

Більша частка громадян (59%) має середній рівень втоми від воєнних дій з Росією.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Навіть через півтора місяця війни з окупантами українці демонструють доволі високий рівень життєстійкості. Він складає 3.9 з 5

Індекс життєстійкості складається із психологічної стійкості (4) та підтримки фізичного здоров’я (3.8).

Психологічна життєстійкість пов’язана з:

  • інтересом до життя;
  • відчуттям себе корисним;
  • здатністю приймати рішення;
  •  наявністю планів на майбутнє;
  • відсутністю жалю за минулим. 
 Інфографіка групи "Рейтинг"

Українці для підтримання бойового духу нормально харчуються (про це повідомили 83% респондентів), цікавляться тим, що відбувається навколо (92%), та навіть будуть плани на майбутнє (82%).

На жаль, нормальний сон має лише 40% українців. 

Найменш стійкими та найбільш уразливими є мешканці сходу, пенсіонери та ті, хто втратили роботу. 

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Відповідно до даних опитування, жінки стійкіші емоціонально, ніж фізично. 

Виснаження у більшості проявляється у сумному настрої, зниженні довіри до інших людей, думках про власну безпорадність і що зі ними може статися щось погане. 

 Інфографіка групи "Рейтинг"

Найбільша життєстійкість у тих, хто відчуває такі емоції: 

  • радість (53%);
  • гнів (43%); 
  • гордість (40%). 

Найменша у тих, кому страшно (28%) та сумно (33%). 

Гнів є активною емоцією, хоча не є позитивною. Проте саме стан злості дозволяє підтримувати життя та рухатися вперед, не завмирати та не розсипатися.  

 В опитуванні брати участь 1200 громадян України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Його провели 6 квітня 2022 року, завдяки опитуванню телефоном. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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