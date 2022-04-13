500 тис. людей у світі зіграли в гру Play for Ukraine, яка блокує російські сайти

В онлайн-гру Play for Ukraine, функціонал якої допомагає автоматично блокувати сайти, що обслуговують російську армію, зіграло понад 500 тис. людей у світі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У грі взяли участь понад пів мільйона людей з усього світу, які здійснили 587 млрд атак на 200 російських сайтів", – кажуть у відомстві.

Йдеться про сервіси, які співпрацюють з Міністерством оборони Росії, банками, платіжними послугами тощо.

Зіграти в гру можна на спеціальному сайті. Якщо граєте в Україні, використовуйте VPN.

Сенс гри полягає в об’єднанні та складанні блоків з однаковими числами. Чим більші суми ви складете, тим довше триватиме гра.

Нагадаємо, користувачі порталу "Дія" можуть зіграти в гру "Є-Байрактар" та пополювати на ворожі танки.

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