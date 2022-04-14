У МОН розповіли, скільки українських вчителів виїхало за кордон під час війни

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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14 квітня 2022

За кордон через військову агресію Росії виїхало понад 20 тисяч українських вчителів.

Такі дані озвучив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет під час єдиного ефіру українських телеканалів 14 квітня.

"Маємо інформацію, що майже 22 тисячі вчителів виїхали за кордон", – зазначив очільник МОН.

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Він додав, що освітяни мають можливість влаштуватися у європейських країнах. Наприклад, вчителі можуть викладати українську мову та історію України, а також – вчителювати у суботніх школах.

 ArturVerkhovetskiy / Depositphotos

е для того, щоб українські діти наздоганяли свою програму, не відчували себе відчуженими від освітнього процесу", – пояснив Сергій Шкарлет. 

Міністр додав, що освітні департаменти країн Європейського союзу підтримали українських освітян.

"Хочу відмітити Грецію, Францію, Польщу, Чехію, країни Балтії, Словенії. Я не знаю жодної країни Європейського союзу, яка б не підтримала нас і освітян в цей особливо важкий час", – додав він.

Нагадаємо, в березні у Міністерстві освіти погодили рішення про те, що освітяни мають право навчати дітей дистанційно. Таким чином надали можливість вчителям  та викладачам, які виїхали за кордон, продовжувати працювати зі своїми українськими учнями. 

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