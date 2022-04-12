В Україні відбудеться 28 окремих сесій спрощеного ЗНО

Цьогоріч випускники матимуть змогу скласти спрощене ЗНО протягом 28 окремих сесій.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що відбудеться основна, додаткова та спеціальна сесії спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання.

"Один комплексний тест включатиме 20 тестових завдань із математики, 20 тестових завдань з української мови та 20 – з історії України.

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Буде 28 спроб складання тесту, які відбуватимуться впродовж трьох сесій: основної, додаткової та спеціальної", – заявив Шкарлет.

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При цьому кожен учасник ЗНО матиме лише один шанс пройти тестування, пояснили "УП. Життя" в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"28 – це кількість окремих сесій тестування, які плануються для проведення.

Один учасник зможе взяти участь у тестуванні один раз", – роз'яснила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Однак, за її словами, наразі невідомо, скільки загалом днів виділять на 28 окремих сесій тестування.

Водночас для вступу на творчу спеціальність єдиним інструментом оцінки буде творчий конкурс.

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У такий спосіб всі охочі зможуть вступити до закладів вищої освіти України, підкреслив Шкарлет.

Нагадаємо, у профільному комітеті Верховної Ради назвали орієнтовний період проведення спрощеного ЗНО.

Кінець навчального року: що робити школярам за кордоном?

Українським учням, які через війну тимчасово перебувають за кордоном, де відвідують заняття, необхідно отримати довідку про вивчення предметів і надати її українській школі для формування атестату.

"В Україні є наш, український інструмент для реалізації права на отримання повної загальної середньої освіти, у тому числі, з видачею свідоцтва державного зразка – Міжнародна українська школа, яка активно впроваджується на території країн Європейського Союзу", – повідомив глава МОН.

Нагадаємо, лише цього року майбутні вступники складатимуть національний мультипредметний тест з трьох предметів: української мови, математики та історії України.

Міністерство освіти і науки продовжило реєстрацію на участь у тестуванні до 19 квітня. Щоб створити реєстраційну картку учасника ЗНО, перейдіть за посиланням.

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