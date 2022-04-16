РФ завдала українській освіті збитків на понад 5 млрд доларів – Шкарлет

Війна завдала українській освіті понад 5 млрд доларів збитків.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону 15 квітня.

Повністю зруйнований 91 заклад освіти, а 923 частково пошкоджені.

"Я особисто був в 25 ліцеї міста Житомира. Це жахливо, коли дитячі зошити, шкільні журнали, наукові матеріли валяються згорілі. Сприйняти це неможливо", – каже Сергій Шкарлет.

Зруйнований ліцей в Житомирі. Фото: rotkee/Eugene

Для відновлення та відбудови зруйнованих закладів освіти ухвалять спеціальну програму уряду.

МОН також розраховує на підтримку європейської спільноти.

"Я зустрічався з міністрами освіти на раді Європейського Союзу вже двічі. Йдеться не лише про відбудову стін та встановлення вікон, але й про наповнення закладів освіти сучасним обладнанням", – говорить міністр.

Окрім того, в Україні створили декілька гуманітарних рахунків, на які надходять кошти, зокрема і на відбудову освіти.

До відновлення долучаються студенти та працівники освіти.

"І звичайно, ми розраховуємо на власні сили, на українців. Зокрема, в моєму рідному Чергнігівському університеті студенти долучилися до прибирання та відновлення освітнього процесу. Також дуже важливо не допускати мародерства, зберегти комп’ютерну техніку", – розповідає Шкарлет.

Нагадаємо, за даними Офіса Генпрокурора, збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

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