ЗНО-2022: у Раді назвали орієнтовний період проведення тестування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 квітня 2022

У 2022 році вступники складатимуть спрощене ЗНО у вигляді національного мультипредметного тесту.

Усього буде 3 сесії, які міститимуть 28 окремих спроб, але один учасник зможе пройти тестування лише один раз.

Народна депутатка Юлія Гришина опублікувала інфографіку, яка пояснює, коли саме відбуватиметься тестування.

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Загалом цьогоріч відбудеться 3 сесії національного мультипредметного тестування: 

  • основна (липень);
  • додаткова (липень);
  • спеціальна (вересень).

 Фото: odua/Depositphotos

Раніше у Верховній Раді пояснювали, що тестування не планують відтерміновувати, якщо ситуація на фронті не погіршиться.

Зареєструватися на спрощене ЗНО можна до 19 квітня.

А демонстраційний варіант тесту буде доступний, імовірно, у червні.

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Нагадаємо, раніше в умовах війни для абітурієнтів спростили ЗНО і розробили мультидисциплінарний тест.

До нього входять блоки з української мови, математики та історії України – по 20 завдань на кожен предмет.

Водночас замість мультипредметного тесту для вступу можна буде використовувати результати ЗНО 2019-2021 років.

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