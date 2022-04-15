ЗНО-2022: у Раді назвали орієнтовний період проведення тестування

У 2022 році вступники складатимуть спрощене ЗНО у вигляді національного мультипредметного тесту.
Усього буде 3 сесії, які міститимуть 28 окремих спроб, але один учасник зможе пройти тестування лише один раз.
Народна депутатка Юлія Гришина опублікувала інфографіку, яка пояснює, коли саме відбуватиметься тестування.
Загалом цьогоріч відбудеться 3 сесії національного мультипредметного тестування:
- основна (липень);
- додаткова (липень);
- спеціальна (вересень).
|Фото: odua/Depositphotos
Раніше у Верховній Раді пояснювали, що тестування не планують відтерміновувати, якщо ситуація на фронті не погіршиться.
Зареєструватися на спрощене ЗНО можна до 19 квітня.
А демонстраційний варіант тесту буде доступний, імовірно, у червні.
Нагадаємо, раніше в умовах війни для абітурієнтів спростили ЗНО і розробили мультидисциплінарний тест.
До нього входять блоки з української мови, математики та історії України – по 20 завдань на кожен предмет.
Водночас замість мультипредметного тесту для вступу можна буде використовувати результати ЗНО 2019-2021 років.
Вас також може зацікавити:
Умови вступу 2022: що потрібно складати бакалаврам та магістрам
В Україні відбудеться 28 окремих сесій спрощеного ЗНО
Коли відбудеться спрощене ЗНО: у комітеті ВР назвали орієнтовний період
МОН продовжило реєстрацію на участь у спрощеному ЗНО
Бал атестата не будуть враховувати при вступі до університетів у 2022 році – МОН
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.