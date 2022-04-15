ЗНО-2022: у Раді назвали орієнтовний період проведення тестування

У 2022 році вступники складатимуть спрощене ЗНО у вигляді національного мультипредметного тесту.

Усього буде 3 сесії, які міститимуть 28 окремих спроб, але один учасник зможе пройти тестування лише один раз.

Народна депутатка Юлія Гришина опублікувала інфографіку, яка пояснює, коли саме відбуватиметься тестування.

Загалом цьогоріч відбудеться 3 сесії національного мультипредметного тестування:

основна (липень);

додаткова (липень);

спеціальна (вересень).

Фото: odua/Depositphotos

Раніше у Верховній Раді пояснювали, що тестування не планують відтерміновувати, якщо ситуація на фронті не погіршиться.

Зареєструватися на спрощене ЗНО можна до 19 квітня.

А демонстраційний варіант тесту буде доступний, імовірно, у червні.

Нагадаємо, раніше в умовах війни для абітурієнтів спростили ЗНО і розробили мультидисциплінарний тест.

До нього входять блоки з української мови, математики та історії України – по 20 завдань на кожен предмет.

Водночас замість мультипредметного тесту для вступу можна буде використовувати результати ЗНО 2019-2021 років.

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