Придбай квиток – врятуй тварин: екопарк "Ясногородка" на Київщині просить про допомогу

Екопарк "Ясногородка" на Київщині, який постраждав від обстрілів росіян, просить про допомогу. Небайдужим пропонують придбати квитки до екопарку вже зараз, щоб мати змогу закупити харчі та необхідні медикаменти для тварин.

Квитками можна буде скористатися після перемоги, зазначають у закладі.

Зібрані кошти йтимуть на утримання та лікування тварин, а також – оплату роботи працівникам.

"Кожен придбаний вами квиток допоможе нам утримувати тварин, адже роботи дуже багато. І це стосується як тих тварин, що були евакуйовані силами наших працівників та волонтерів, так й тих, що залишились в парку", – повідомляють в екопарку.

Квитки можна купити через TicketsBox. Вартість квитка для дорослого – 200 гривень, дитячий – 150.

Daiga Ellaby / Unsplash

Крім фінансової допомоги, "Ясногородці" потрібні:

харчування для тварин: зернові (овес, ячмінь, кукурудза, пшениця), овочі та фрукти;

для тварин: зернові (овес, ячмінь, кукурудза, пшениця), овочі та фрукти; вітаміни : інтровит, тетравит, катозал;

: інтровит, тетравит, катозал; антибіотики : ероксил, амоксицилін, окситетрациклін;

: ероксил, амоксицилін, окситетрациклін; сіно ;

; бензин.

Якщо бажаєте допомогти екопарку фінансово, реквізити рахунків:

Карта в UAH – 5169360017440805

IBAN в UAH – UA113052990262096400931398678

Карта в USD – 4731185628856574

IBAN в USD – UA703052990262006400931420934

Карта EURO – 5169360017424692

EURO – UA653052990262086400931466688

Нагадаємо, що на початку квітня деякі тварини з екопарку втекли, але спільними зусиллями працівників та небайдужих громадян їх повернули до "Ясногородки".

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