З обстріляного окупантами екопарку "Ясногородка" на Київщині втекли тварини: як допомогти

Після ворожих обстрілів сімейного екопарку "Ясногородка", що під Києвом, багато тварин та птахів повтікало.

Деяких "постояльців" вже повернули завдяки небайдужим громадянам, однак велика кількість ще перебуває за межами ферми.

Власник екопарку Акім Акіменко закликав місцевих мешканців Київщини допомогти знайти тварин, аби повернути їх у звичне середовище існування.

Реклама:

Зокрема, за територію ферми вийшли чотири північних та п'ять плямистих олені, муфлони, лані (білі та чорні), дві носухи, два єноти полоскуни, павичі, мунтжаки, карликові корівки та близько 50 птахів різних видів, зокрема страуси.

Фото: Сімейний екопарк "Ясногородка" просить допомогти віднайти тварин

Якщо ви бачили тварин із переліку, повідомляйте про їхнє місцезнаходження за номером: (096) 113 86 11 – Надія.

В екопарку повідомили, що північних оленів уже віднайшли. Тварини втекли від обстрілів окупантів за 20 кілометрів від ферми.

Як розповів "УП. Життя" власник звіринця Акіменко, зараз співробітники екопарку активно займаються поверненням решти оленів. За його словами, тварин загнали у двір місцеві мешканці Нової Березівки, що на Київщині.

"Що стосується карликових корівок, то ми тримаємо зв'язок з тими, хто їх бачив і скидав фото. У найближчий час ми їх заберемо", – повідомив Акім Акіменко.

Місцезнаходження решти тварин поки що невідоме.

Реклама:

Фото: Сімейний екопарк "Ясногородка"

Також Акіменко розповів про стан справ на фермі. Адже не так давно екопарк обстріляли окупанти, внаслідок чого загинули десятки тварин.

"Вже повністю відновлено охорону. Весь штат працює. На фермі ще залишаються буйволи, страуси, водоплавка. Водоплавку у найближчий час перевеземо до Рівненської області", – розповів власник ферми.

За його словами, екопарк зараз не має змоги повноцінно працювати. Однак співробітники, охоронці та ветеринари залишаються на місці, аби доглядати за тваринами, які чекають на евакуацію.

"Зараз нам потрібна велика кількість кормів, треба відновлювати деякі вольєри, займатися забезпеченням охорони на території, ветеринарів тощо.

Потрібне хоча б якесь забезпечення на цей час", – каже Акім Акіменко.

Крім того, усі охочі можуть зробити свій внесок і допомогти екопарку пережити скрутні часи:

Картка в UAH – 5169360017440805 IBAN в UAH – UA113052990262096400931398678 Карта в USD – 4731185628856574 IBAN в USD – UA703052990262006400931420934 Картка в EURO – 5169360017424692 EURO – UA653052990262086400931466688

Раніше Акіменко розповідав "УП. Життя" про початок евакуації тварин з екопарку "Ясногородка".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.