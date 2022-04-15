Закривавлену іграшку з вокзалу Краматорська передадуть до суду в Гаазі

Закривавлену дитячу іграшку, яка була вилучена поліцією з обстріляного окупантами Краматорського вокзалу, відправили до ООН.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже передав іграшку кризовому координатору ООН в Україні та представнику Генерального Секретаря Аміну Аваду.

Він направить закривавлену іграшку як доказ воєнних злочинів в Міжнародний суд у Гаазі.

Реклама:

"Ще донедавна ця іграшка належала дитині, а дитина нею безтурботно гралася в своїй домівці. Поряд були рідні й близькі.

Тепер ця іграшка – речовий доказ страшного воєнного злочину російських окупантів, скоєного внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська", – каже Монастирський.

Україна передала ООН закривавлену іграшку з Краматорського вокзалу

Він також розповів, що в результаті обстрілу вокзалу в Краматорську 8-го квітня, загинуло 59 людей, серед них 7 дітей, понад 100 осіб були поранені.

За даними МВС, усього з початку бойових дій правоохоронці зареєстрували понад 6,6 тисяч випадків воєнних злочинів з боку солдат РФ.

Закривавлена іграшка з вокзалу Краматорська

Нагадаємо, фото іграшки, яке стало символом російських злочинів, опублікував журналіст Роман Кулик, коли Росія запустила ракету з касетними снарядами по вокзалу Краматорська. У цей день близько 4 тисячі мирних людей евакуювались на захід України.

14 квітня Верховна Рада офіційно визнала дії Росії геноцидом проти українців.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.