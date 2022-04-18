Укрпошта вводить обмеження на марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." через великий ажіотаж

Українці розкупили майже пів мільйона екземплярів поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді …" за 5 днів з моменту запуску.

Тираж склав 1 мільйон марок і додруковувати його не планують, повідомляє національний оператор "Укрпошта".

А через ажіотаж навколо легендарної марки, дехто почав перепродавати її за завищеними цінами.

Тому, щоб уникнути спекуляції та щоб марка дісталася якомога більшій кількості людей, "Укрпошта" ввела обмеження на її продаж.

"Деякі люди починають продавати куплене за спекуляційними цінами. Наприклад, на Ebay вже можна купити конверт з маркою за $1000.

Але Укрпошта не підтримує це та будь-які благодійні або інші ініціативи з маркою (за винятком аукціону на Prozorro). Адже простежити, куди йдуть кошти з продажу марок, неможливо", – каже поштовий оператор.

Фото: "Укрпошта"

Які обмеження вступають в силу?

Від сьогодні можна купити не більше 5 листів (1 лист = 6 марок) будь-якого номіналу в одні руки.⠀

"Укрпошта" скасовує всі замовлення в інтернет-магазині.⠀

"Перепрошуємо за незручності, які виникали під час онлайн-замовлень.

Просимо дочекатися запуску оновленого поштового маркету цього тижня, щоб зробити замовлення знову, але вже набагато зручніше", – наголошує "Укрпошта".

Згодом покупці отримають додаткове повідомлення й зможуть замовити марки повторно, проте не більше ніж 3 листи на 1 замовлення.

Багато покупок з однієї адреси будуть блокуватись.⠀

"Ми вже маємо ідеї й готуємо нові випуски, але поки просимо зберігати холодний розум при покупці марок з кораблем.

Нехай вони дістануться якомога більшій кількості людей, а не якомога більше листів одній людині", – наголошує "Укрпошта".

Оператор також зазначив, що поштові марки з кораблем вже є у всіх обласних центрах України, крім Херсонщини, Криму, Донеччини та Луганщини.

Для цих тимчасово окупованих областей залишили резерв марок із легендарною фразою.

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