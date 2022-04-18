Українці не матимуть додаткових вихідних у квітні й травні через війну

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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18 квітня 2022

Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у квітні та травні через воєнний стан.

25 квітня, 2 травня та 9 травня будуть робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку.

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

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"Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлено 9 святкових днів (зокрема 1 травня – День праці, 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)", – кажуть у відомстві.

Також в Україні встановлено 4 неробочі дні – релігійні свята, в які люди не працюють (7 січня і 25 грудня – Різдво Христове, а також Великдень та Трійця).

 Фото: belchonock/Depositphotos

За українським законодавством, якщо вихідний збігається зі святковим чи неробочим днем, він переноситься на наступний день після них.

Навесні 2022 року вихідними днями мали бути понеділки 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) та 9 травня (святковий день).

Однак дія статті, що визначає святкові й неробочі дні, призупиняється в умовах воєнного стану.

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Тому цієї весни українці не матимуть додаткових вихідних.

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