Майже 2 тисячі медиків-іноземців зголосилися допомагати в Україні під час війни

Досвідчені медики з-за кордону зголосилися допомогти українським лікарям в умовах війни.

Міністерство охорони здоров'я України вже отримало майже 2 тисячі таких заявок від іноземних лікарів, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Майже 2 тисячі медиків з інших країн подали заявки до МОЗ України, щоби приїхати працювати в Україні.

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Досвідчені іноземні медичні фахівці допоможуть нашим медикам лікувати поранених, а також дадуть можливість нашим лікарям-героям перепочити", – розповів очільник профільного комітету ВР.

Фото: Михайло Радуцький

За його словами, лише з Литви відгукнулося 300 медиків, які хочуть допомагати в Україні.

А німецька медична асоціація повідомляє про 1,1 тисячі фахівців, які вже подали заявки і готові працювати з українськими лікарями в умовах війни, розповідає Радуцький.

Крім того, нещодавно до України вже приїхали 24 медики з Литви, серед яких травматологи, реаніматологи та медичні сестри.

Фото: Михайло Радуцький

До цього Україна зверталася з проханням направити анестезіологів, реаніматологів, ортопедів-травматологів, хірургів для лікування травм та поранень.

За даними МОЗ, зараз в Україні працюють 230 медиків-іноземців. Серед них 60 спеціалістів з Ізраїлю, які допомагають у польовому шпиталі на території Львівської області.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше пояснював, що після початку війни деяким медикам довелося виїхати на захід України або за кордон. При цьому переважна більшість хірургічних та травматологічних бригад продовжили працювати.

"Вони майже два місяці продовжують лікувати українців "на адреналіні". Але довго працювати в такому режимі неможливо – зростає вірогідність лікарської помилки.

Щоб у наших медиків-героїв був час на відпочинок, МОЗ формує бригади на заміну. Зокрема, й за допомогою іноземних спеціалістів", – навів слова глави МОЗ Радуцький.

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