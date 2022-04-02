"Я – аполітична": породілля з пологового у Маріуполі прокоментувала обстріли

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Маріанна Підгурська (Вишемірська) з Маріуполя, яка стала героїнею світлин зі зруйнованим російськими військами пологовим будинком, називає себе аполітичною та каже, що не погоджувалась на фото, яке викликало стільки ажіотажу.

Про це вона розповіла у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

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Утім, свою розповідь вона могла записати під тиском, оскільки сьогодні ймовірно перебуває в Росії або в ОРДЛО.

9 березня в Маріупольському пологовому будинку №2 стався вибух, в результаті отримали поранення 17 людей.

Зі слів жінки, у цей час вагітні та породіллі знаходились у підвалі, на першому та другому поверхах, а після обстрілу їх евакуювали до лікарні.

Маріанна була ще вагітною, її палата розташовувалась на другому поверсі, вона стала однією із жертв обстрілу.

"Після події нас відвели у підвал, звідти буквально через 5 хвилин почали евакуювати спочатку поранених, потім породіль з дітками, слідом вагітних та в останню чергу звичайних жителів.

Я евакуйовувалась однією з останніх, у мене сильних поранень не було, лише трохи розсічення зверху, тому я перед собою пропустила інших дівчат", – каже вона.

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Блогерка Маріанна Підгурська після бомбардування пологового у Маріуполі. Фото Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова

При цьому Маріанна запевняє, що не чула звуку літаків, тому вважає, що обстріли пологового могли бути не з повітря.

Хоча авіаналіт підтвердив президент Володимир Зеленський, а також у поліції та Маріупольській міській раді.

Уже відоме фото з теперішньою молодою мамою зробив фотограф Associated Press, коли вона збиралась повернутись до пологового за своїми речами в супроводі поліції.

"Я вийшла на вулицю і попросила поліцію допомогти мені піднятись на другий поверх в моїй палаті, щоб забрати речі.

Тому я ще 30 хвилин провела під пологовим, власно там мене і сфотографували", – розповідає Маріанна.

Жінка жаліється, що просила фотографа не знімкувати її та не давала дозволу на публікацію фото.

"Вони прийшли 11 березня і попросили дати інтерв'ю, на що я відповіла, що аполітична і жодного інтерв'ю давати не хочу.

Мені відповіли, що теж аполітичні, але вони опублікували моє фото в інтернеті і тепер почалася інформаційна атака", – каже вона.

Підтверджень того, що дівчину змусили говорити пропагандисти РФ, наразі немає, але російські Telegram-канали, що підтримують "спецоперацію", публікують відео з Маріанною, яке містить багато склейок.

Спершу з'явилося коротке 6-хвилинне відео. Наступного дня, 2 квітня, на тому каналі вийшла нібито "повна версія" інтерв'ю, однак це відео також містить склейки.

Хто записав інтерв'ю з породілею – невідомо.

Протягом відео, яке, ймовірно, могло записуватися під тиском, Мар'яна весь час говорить слова "військові", "вони", "їм", не уточнюючи, про кого йдеться.

Дівчина згадує випадок, коли "військові забрали їжу у вагітних", сказавши, "що п’ять днів нічого не їли". На чиєму боці зазначені "військові" – вона не уточнює.

Мар'яна, говорячи про фото журналістів Associated Press, які поширили численні міжнародні ЗМІ, знову стверджує, що кілька разів просила не фотографувати її, а також не давала дозволу на публікацію.

Однак, судячи з відео журналістів Associated Press, оприлюдненому одразу після бомбардування у Маріуполі, жінка не висловлювала відвертого протесту щодо зйомки.

Тоді вона прокоментувала трагедію так:

"Це сталося 9 березня у лікарні №3 Маріуполя. Ми лежали у палатах, у нас повилітали шибки, вікна, рами. Ми не знаємо, як це сталося. Ми сиділи у себе в палатах. Хтось встиг накритися, а хто не встиг".

Наприкінці оприлюдненого 2 квітня інтерв'ю чоловічий голос за кадром запитав, чи не хоче жінка звернутися до президента Володимира Зеленського. Мар'яна відповіла ствердно.

Її звернення було таким:

"Шановний президент України Володимир Олександрович, ви обіцяли нам, що українська армія зможе нас захистити, але місто (Маріуполь – ред.) перетворилося на клітку і ми навіть не можемо вибратися звідти. Хоча б на секунду уявіть, що українська армія так захищатиме вас та решту України".

Нагадаємо, раніше Українська правда.Життя розповідала про російський фейк, який поширювали після того, як світлина облетіла усі світові ЗМІ та стала символом злочинів військ РФ в Україні.

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