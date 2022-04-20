Злочини РФ документуватиме отець, який 20 років розслідує Голокост. Як дати свідчення?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 квітня 2022

Президент і засновник організації "Яхад-Ін Унум" отець Патрік Дебуа, який 20 років розслідував злочини нацистів і терористів ІДІЛ, почав документувати воєнні злочини РФ в Україні.

Римо-католицький священник шукає свідків в Україні, які можуть розповісти про злочини російських окупантів для цього створили спеціальний сайт.

За допомогою цієї платформи очевидці злочинів РФ зможуть дати розслідувачам інтерв’ю.

"Свідчення від першої особи є найважливішим доказом для суду. Якщо ви знаєте людей, які стали очевидцями воєнних злочинів Росії у Бучі, Харкові, Маріуполі та по всій Україні (обстрілів мирних кварталів, знищення цивільної інфраструктури), поширте цю інформацію для них, аби зібрати якомога більше свідчень злочинів Росії", – наголошують у "Яхад-Ін Унум".

Патрік Дебуа

Записатись на інтерв’ю можна:

Дослідники збиратимуть свідчення масових вбивств і нищення цивільної інфраструктури у Бучі, Маріуполі, Харкові, Миколаєві та інших містах України.

Ці показання передадуть до Міжнародного кримінального суду і прокуратур європейських країн. 

Відеоінтерв’ю будуть проводитись у Zoom за участі українських волонтерів українською або російською мовою, а потім їх перекладуть англійською.

Розслідувачі також будуть працювати з  топографічними картами, визначати і фіксувати точні місця злочинів. 

"Це важливо, оскільки свідчення, зібрані недержавними та незалежними організаціями, мають найбільшу вагу для Міжнародного суду та прокуратур європейських країн", – наголошують вони.  

Нагадаємо, французька організація "Яхад-Ін Унум", заснована Патріком Дебуа, досліджує Голокост у Східній Європі з 2002 року. 

За останні 20 років дослідники виявили понад 3 тисячі місць вбивств євреїв та ромів.

З 2015 року "Яхад-Ін Унум" також розслідує масові злочини у Гватемалі, Іраку та Сирії. 

На основі доказів, які зібрали дослідники, у Бельгії розпочалося 8 кримінальних розслідувань проти колишніх членів ІДІЛ. 

А у Німеччині завдяки доказам "Яхад-Ін Унум" представницю ІДІЛ вперше в історії засудили за злочини проти людяності, скоєні за ознаками релігії. 

Детальніше про те, чому римо-католицький священник Патрік Дебуа присвятив життя дослідженню злочинів проти людства, можна дізнатися з матеріалу "Отець Патрік Дебуа: Бог не запитає тебе, що зробив Путін чи Макрон. Він запитає, що зробив ти".

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