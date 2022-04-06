"Місто мучеників". Папа Римський засудив звірства окупантів у Бучі

Папа Римський Франциск засудив звірства російських окупантів в українській Бучі на щотижневій аудієнції у Ватикані.

Про це повідомляє The Guardian.

Також Понтифік під час аудієнції показав блакитно-жовтий прапор, який йому надіслали з Бучі – міста, де ворожі солдати розстрілювали і катували сотні українських мирних жителів.

Папа Римський назвав звільнену від окупантів Бучу "містом мучеників", а страшні вчинки ворогів "різаниною".

Фото: Andreas Solaro/AFP

"Недавні новини з війни в Україні замість полегшення і надії принесли повідомлення про нові звірства, такі як різанина в Бучі. Жорстокість, яка стає все жахливішою, навіть проти мирних жителів, беззахисних жінок і дітей.

Це жертви, чия невинна кров кличе до неба й благає: "Зупиніть цю війну! Хай замовкне зброя! Припиніть сіяти смерть і руйнування". Вчора, саме з Бучі, мені привезли цей прапор. Це з війни, саме з того мученицького міста", – заявив Понтифік.

У залі Ватикану на аудієнції були присутні українські діти, які були змушені тимчасово поїхати з рідної країни після того, як Росія почала війну.

Понтифік роздав їм шоколадні писанки, сказавши:

"Ці діти повинні були втекти, щоб прибути в безпечну країну. Це плід війни. Не забуваймо їх і не забуваймо український народ".

Нагадаємо, 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Наступного дня стало відомо, що у місті є братські могили, де поховані майже 300 людей, а на вулицях лежали десятки понівечених тіл мирних мешканців. Деякі з них мали зав'язані руки.

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