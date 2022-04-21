Колискова для дорослих: в Україні створили сервіс про втрати ворога, який допомагає заснути

Волонтери створили сайт "Колискова200", який транслює інформацію про втрати та поразки ворога.

Алгоритм сервісу постійно актуалізовує статистичні дані про знищену техніку та вбитих окупантів, повідомляє видання Platfor.ma.

Крім інфографіки про втрати, ще є радіо із перехопленими розмовами про поразки окупантів.

"За ці два місяці колосальні втрати ворога стали для кожного з нас перманентною базою для надії та найкращим заспокійливим.

Тому ми вирішили перетворити їх на сторінку, де кожен може видихнути і налаштуватися на спокійну ніч. Адже що краще гарантує здоровий сон, аніж свідчення того, що ми перемагаємо?" – розказали ініціатори проєкту Мирослав Криж та Олексій Веклич.

Скриншот сайту "Колискова 200"

Поки що на сайті є дві опції: можна послухати пісню співачки Стасік "Колискова для ворога" або перехоплені розмови, в яких окупанти розказують близьким про поразки та втрати.

Для посилення медитативного ефекту на сайті транслюють фото зі знищенною технікою.

Скриншот сайту "Колискова 200"

Якщо ж сон все одно не йде, то можна заспокоїти совість та зробити фінансовий внесок до рахунку у Нацбанку, фонду "Повернись живим" чи "Госпітальєрів".

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