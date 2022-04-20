Зоозахисники просять українців не відмовляти в оренді житла людям з тваринами

В умовах війни багато українців евакуюються разом з тваринами, але потім не можуть знайти житло, де можна жити з улюбленцями.
Українські зоозахисники просять орендодавців не відмовляти у здачі помешкання людям, які мають домашніх тварин.
Відповідне звернення опублікувала організація UAnimals у Facebook.
"Ще до війни орендувати житло з твариною для багатьох українців було важкою задачею.
Зараз дедалі більшій кількості людей відмовляють в оренді житла через домашніх улюбленців", – кажуть зоозахисники.
|Фото: AllaSerebrina/Depositphotos
Тварина в домі – не означає зіпсовані шпалери, меблі чи неприємний запах, наголошують вони.
Адже більшість людей стерилізують своїх тварин і привчають їх до спеціальних дряпок для кігтів.
"Те, що люди евакуюються разом зі своїми улюбленцями – показник їхньої відповідальності та порядності. Вони не залишили беззахисну тварину саму в небезпеці.
Ми звертаємося до орендодавців з проханням не відмовляти людям із тваринами в оренді житла", – наголошують UAnimals.
Водночас зоозахисники звернулися і до орендарів, які мають тварин, та попросили відповідально ставитися до чужого майна.
"Якщо тварина зіпсувала щось у будинку, будь ласка, компенсуйте вартість цього предмета або купіть таку саму річ.
Ваша порядність та шанобливе ставлення можуть змінити на краще думку про людей, які винаймають житло з тваринами", – кажуть активісти.
Нагадаємо, зоозахисники закликають не покидати своїх тварин, особливо замкненими у квартирах.
Однак деякі чотирилапі таки залишилися з війною сам на сам, тому небайдужі кияни заснували організацію порятунку "ЗооПатруль".
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