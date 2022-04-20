Зоозахисники просять українців не відмовляти в оренді житла людям з тваринами

В умовах війни багато українців евакуюються разом з тваринами, але потім не можуть знайти житло, де можна жити з улюбленцями.

Українські зоозахисники просять орендодавців не відмовляти у здачі помешкання людям, які мають домашніх тварин.

Відповідне звернення опублікувала організація UAnimals у Facebook.

"Ще до війни орендувати житло з твариною для багатьох українців було важкою задачею.

Зараз дедалі більшій кількості людей відмовляють в оренді житла через домашніх улюбленців", – кажуть зоозахисники.

Фото: AllaSerebrina /Depositphotos

Тварина в домі – не означає зіпсовані шпалери, меблі чи неприємний запах, наголошують вони.

Адже більшість людей стерилізують своїх тварин і привчають їх до спеціальних дряпок для кігтів.

"Те, що люди евакуюються разом зі своїми улюбленцями – показник їхньої відповідальності та порядності. Вони не залишили беззахисну тварину саму в небезпеці.

Ми звертаємося до орендодавців з проханням не відмовляти людям із тваринами в оренді житла", – наголошують UAnimals.

Водночас зоозахисники звернулися і до орендарів, які мають тварин, та попросили відповідально ставитися до чужого майна.

"Якщо тварина зіпсувала щось у будинку, будь ласка, компенсуйте вартість цього предмета або купіть таку саму річ.

Ваша порядність та шанобливе ставлення можуть змінити на краще думку про людей, які винаймають житло з тваринами", – кажуть активісти.

Нагадаємо, зоозахисники закликають не покидати своїх тварин, особливо замкненими у квартирах.

Однак деякі чотирилапі таки залишилися з війною сам на сам, тому небайдужі кияни заснували організацію порятунку "ЗооПатруль".

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