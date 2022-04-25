Росіяни створили фейковий чат-бот СБУ: як розпізнати оману

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 квітня 2022

Росіяни створили фейковий чат-бот Служби безпеки України, куди повідомляють про переміщення ворожих військ.

Його назва відрізняється від офіційної лише кількома літерами, повідомляє СБУ у Facebook.

"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. 

Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", – пише відомство.

 Це фейковий бот

Ось єдиний офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot

Завдяки цьому боту СБУ отримує тисячі повідомлень українців про дислокацію та переміщення ворога. 

А потім за цими даними військові ліквідують російських окупантів.

Якщо ж посилання на чат-бот відрізняється хоча б однією чи кількома символами – він не належить СБУ.

"Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію! 

Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!" – наголошує Служба безпеки.

Нагадаємо, також у Міністерстві цифрової трансформації створили чат-бот "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупантів та ворожої техніки.

Також Мінцифра склала перелік інших корисних чат-ботів на період війни.

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