Росіяни створили фейковий чат-бот СБУ: як розпізнати оману

Росіяни створили фейковий чат-бот Служби безпеки України, куди повідомляють про переміщення ворожих військ.
Його назва відрізняється від офіційної лише кількома літерами, повідомляє СБУ у Facebook.
"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки.
Цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", – пише відомство.
|Це фейковий бот
Ось єдиний офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot
Завдяки цьому боту СБУ отримує тисячі повідомлень українців про дислокацію та переміщення ворога.
А потім за цими даними військові ліквідують російських окупантів.
Якщо ж посилання на чат-бот відрізняється хоча б однією чи кількома символами – він не належить СБУ.Реклама:
"Обов'язково перевіряйте, куди надсилаєте інформацію!
Довіряйте лише офіційним сторінкам державних органів і структур та не давайте ворогу отримати перевагу на інформаційному фронті!" – наголошує Служба безпеки.
Нагадаємо, також у Міністерстві цифрової трансформації створили чат-бот "єВорог", за допомогою якого українці можуть повідомити про пересування окупантів та ворожої техніки.
Також Мінцифра склала перелік інших корисних чат-ботів на період війни.
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