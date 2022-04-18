Чи приїде "швидка" під час комендантської години? Пояснення МОЗ

Швидка допомога продовжує працювати цілодобово і виїжджає на виклики навіть під час комендантської години.

Проте пацієнтам слід пам’ятати умови, за яких викликають "швидку", пояснює Міністерство охорони здоров’я.

"Телефонувати на номер 103 варто за невідкладних станів та таких, що загрожують життю та здоров’ю людини й можуть призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги", – наголошує відомство.

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Зокрема, викликати бригаду потрібно при критичних кровотечах, проблемах із диханням або за його відсутності тощо.

Чому "швидка" може не приїхати?

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

Диспетчер "швидкої" має поспілкуватися з тим, хто набрав 103, і вирішити, як діяти далі.

Якщо є відповідні підстави, він направляє бригаду до пацієнта.

Якщо ж таких підстав немає, то пацієнту нададуть консультацію телефоном.

А рішення щодо необхідності госпіталізації ухвалює лікар бригади "швидкої", враховуючи симптоми хворого.

Також "швидка" може затриматися, якщо у місті оголошено повітряну тривогу.

"Слід зауважити, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги.

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До прикладу, за оголошення повітряної тривоги можлива затримка у виїзді бригад", – наголошують у МОЗ.

Зрештою, "швидка" може не виїхати за викликом в умовах активних бойових дій.

У так званій "червоній зоні" медики не завжди мають можливість надати допомогу через інтенсивні обстріли.

"Тому громадянам варто бути уважними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а за можливості евакуюватись із зон, де тривають інтенсивні обстріли.

Адже перебуваючи у безпеці, ви зменшуєте навантаження на лікарів та роботу екстрених служб", – пояснює МОЗ.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни російські окупанти атакували понад 320 лікарень.

Однак українські медики продовжують героїчно рятувати людей.

Наприклад, у "Феофанії" з серця військового витягли кулю, не зупиняючи життєвоважливий орган.

А "Охматдит" продовжує допомагати дітям – зокрема, лікарі врятували дівчинку, якій в голову потрапив уламок снаряду.

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