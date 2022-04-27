Українська влада достроково завершує навчальний процес в окупованих районах Запорізької області

Запорізька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про дострокове завершення навчального року в чотирьох окупованих районах області 2 травня 2022 року.

Йдеться про Василівський, Пологівський, Бердянський та Мелітопольський райони, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Таке рішення ухвалили, щоб уникнути можливих провокацій від окупантів, які намагаються відновити навчання у школах за російською навчальною програмою.

Зокрема у Мелітополі росіяни хочуть відновити навчальний процес та продовжити його до 7 червня 2022 року.

Фото: archideaphoto/Depositphotos

"Це виважений крок в умовах воєнного стану, адже мова йде про неможливість продовження навчання на тимчасово окупованих територіях за українським законодавством і захист учасників освітнього процесу", – зазначив Тарас Кремінь.

Омбудсмен також заявив, що працівники закладів освіти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, постійно повідомляють "про тиск, примус, насилля та намагання окупантів запровадити освітній процес російською мовою та за незрозумілими програмами".

"Чергові спроби окупантів відновити навчальний процес у закладах загальної середньої освіти на захоплених територіях за російським освітнім законодавством – це продовження колонізаторської політики путіна по відношенню до громадян України", – сказав він.

Він закликає громадян повідомляти про переслідування за мовною ознакою та будь-які утиски української мови на окупованих територіях.

Про такі випадки можна повідомити:

за телефоном: +380635561279;

на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, як раніше заявляв мер Мелітополя, окупанти змушують вчителів навчати дітей російською мовою.

На Донеччині у окупованій Волновасі прокуратура оголосила підозру директорці школи через проведення уроків за російською освітньою програмою.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.