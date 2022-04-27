Близько 400 українців звернулися до омбудсмена через зґвалтування окупантами – Денісова

До Офісу омбудсмена з 1 по 14 квітня надійшло близько 400 звернень про випадки сексуального насильства з боку російських окупантів.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради із захисту прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю "Суспільному".

Зокрема, звертаються громадяни з тимчасово окупованих або уже визволених територій.

"З Херсонської області наразі є такі звернення. Там, де зв'язок поновлюється, там люди і розповідають. А якщо немає зв’язку – то як вони зателефонують?" – заявила Денісова.

Фото: Doidam10/Depositphotos

За словами омбудсмена, люди почали активно телефонувати на "гарячу лінію" для отримання психологічної допомоги, коли наприкінці березня українські військові почали визволяти окуповані міста Київської області.

Тоді сотні мирних жителів нарешті змогли вийти з підвалів Бучі, Ірпеня, Бородянки тощо. Люди, звертаючись про допомогу, зізнавалися, що стали жертвами сексуального насильства з боку російських загарбників.

Таких звернень за перші два тижні квітня надійшло близько 400, і вони продовжують надходити, наголошує Людмила Денісова.

Уповноважена зізнається, що 5 психологів Офісу не справляються з таким навантаженням.

"Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже у 2 рази кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигорання, у тому числі цих психологів, які і вдень і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні", – розповіла вона.

Зараз перед Офісом омбудсмена стоять завдання зафіксувати усі страшні факти сексуального насильства, визначити відповідність дій росіян міжнародному гуманітарному праву і дотриманню Женевських конвенцій та протоколів до них, щоб розповісти про все світу.

Крім того, Денісова вважає, що сексуальне насильство може у майбутньому вплинути на бажання або навіть здатність постраждалих жінок та дівчат народжувати дітей.

У зв'язку з цим омбудсмен вбачає у діях російських загарбників ознаки геноциду.

"Також ознаки геноциду мають ті випадки, коли дітей вивозять, щоб Україна не мала майбутнього.

Немає дітей – немає майбутнього, немає українців. Це і є геноцид українського народу", – наголосила уповноважена із захисту прав людини.

Раніше Людмила Денісова неодноразово розповідала про звірства росіян на тимчасово окупованих ними територіях України. Зокрема, в Ірпені загарбники на очах у дівчини зґвалтували маму і молодшу сестру, внаслідок чого обидві загинули.

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