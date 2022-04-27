Як повідомити, що вас депортують в Росію – пояснює РНБО

Російські окупанти з початку війни примусово депортували за межі України тисячі наших громадян. Здебільшого, це діти і дорослі, які не встигли або не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій.

У зв'язку з цим Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони закликає українців подбати про інформаційну безпеку.

Що це означає?

✅ У разі загрози примусової депортації очистіть телефон та соціальні мережі від провокаційних фото та відео. Йдеться про фото- та відеоматеріали з пересуванням ворожих військ або їхніх звірств.

Фото: Andrei310/Depositphotos

Краще видалити чат повністю, а не окремі повідомлення.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку розповіли, як правильно користуватись своїм гаджетом в умовах окупації, щоб він не став причиною нових бід та звірств ворогів.

✅ Бажано повністю очистити книгу контактів, аби уникнути ймовірного шантажу та фейкових розсилок рідним з боку окупантів. Мобільний пристрій може стати зброєю проти вас самих, якщо опиниться у руках ворожих військових.

✅ Напишіть і залиште записку з інформацією, відомою вам на поточний час:

в якому напрямку вас везуть,

яким авто,

час та місце виїзду,

приблизну кількість людей з вами.

Таку записку радять залишити на вулиці, без прив'язки до адреси.

✅ Якщо ви уже перебуваєте за межами України і не маєте при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти.

✅ Важливо, за можливості, описати місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли разом з вами.

Не забувайте задля власної безпеки "замітати сліди" після відправки такого повідомлення:

видаліть смс зі смартфону після відправлення;

вийдіть із профілю у соцмережі чи месенджера;

очистіть історію браузера.

У такий спосіб ви убезпечите і себе, і людину, яка вам допомогла.

Нагадаємо, Служба безпеки України створила сервіс, де можна повідомити про пересування ворожих військ, який працює навіть без інтернет-зв’язку.

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