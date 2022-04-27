Як повідомити, що вас депортують в Росію – пояснює РНБО

Російські окупанти з початку війни примусово депортували за межі України тисячі наших громадян. Здебільшого, це діти і дорослі, які не встигли або не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій.
У зв'язку з цим Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони закликає українців подбати про інформаційну безпеку.
Що це означає?
✅ У разі загрози примусової депортації очистіть телефон та соціальні мережі від провокаційних фото та відео. Йдеться про фото- та відеоматеріали з пересуванням ворожих військ або їхніх звірств.
|Фото: Andrei310/Depositphotos
Краще видалити чат повністю, а не окремі повідомлення.
Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку розповіли, як правильно користуватись своїм гаджетом в умовах окупації, щоб він не став причиною нових бід та звірств ворогів.
✅ Бажано повністю очистити книгу контактів, аби уникнути ймовірного шантажу та фейкових розсилок рідним з боку окупантів. Мобільний пристрій може стати зброєю проти вас самих, якщо опиниться у руках ворожих військових.
✅ Напишіть і залиште записку з інформацією, відомою вам на поточний час:
- в якому напрямку вас везуть,
- яким авто,
- час та місце виїзду,
- приблизну кількість людей з вами.
Таку записку радять залишити на вулиці, без прив'язки до адреси.
✅ Якщо ви уже перебуваєте за межами України і не маєте при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти.
✅ Важливо, за можливості, описати місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли разом з вами.
Не забувайте задля власної безпеки "замітати сліди" після відправки такого повідомлення:
- видаліть смс зі смартфону після відправлення;
- вийдіть із профілю у соцмережі чи месенджера;
- очистіть історію браузера.
У такий спосіб ви убезпечите і себе, і людину, яка вам допомогла.
Нагадаємо, Служба безпеки України створила сервіс, де можна повідомити про пересування ворожих військ, який працює навіть без інтернет-зв’язку.
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