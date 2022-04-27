Як повідомити, що вас депортують в Росію – пояснює РНБО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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27 квітня 2022

Російські окупанти з початку війни примусово депортували за межі України тисячі наших громадян. Здебільшого, це діти і дорослі, які не встигли або не змогли виїхати з тимчасово окупованих територій. 

У зв'язку з цим Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони закликає українців подбати про інформаційну безпеку.

Що це означає?

У разі загрози примусової депортації очистіть телефон та соціальні мережі від провокаційних фото та відео. Йдеться про фото- та відеоматеріали з пересуванням ворожих військ або їхніх звірств.

Фото: Andrei310/Depositphotos

Краще видалити чат повністю, а не окремі повідомлення.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку розповіли, як правильно користуватись своїм гаджетом в умовах окупації, щоб він не став причиною нових бід та звірств ворогів.

Бажано повністю очистити книгу контактів, аби уникнути ймовірного шантажу та фейкових розсилок рідним з боку окупантів. Мобільний пристрій може стати зброєю проти вас самих, якщо опиниться у руках ворожих військових. 

Напишіть і залиште записку з інформацією, відомою вам на поточний час: 

  • в якому напрямку вас везуть, 
  • яким авто, 
  • час та місце виїзду, 
  • приблизну кількість людей з вами. 

Таку записку радять залишити на вулиці, без прив'язки до адреси.

Якщо ви уже перебуваєте за межами України і не маєте при собі жодного пристрою для зв’язку, попросіть у людей, яким ви можете довіряти, про доступ до соцмереж та напишіть смс із вашими координатами рідним чи друзям, які зможуть допомогти.

Важливо, за можливості, описати місце перебування та приблизну кількість людей, яких вивезли разом з вами.

Не забувайте задля власної безпеки "замітати сліди" після відправки такого повідомлення: 

  • видаліть смс зі смартфону після відправлення;
  • вийдіть із профілю у соцмережі чи месенджера; 
  • очистіть історію браузера.

 У такий спосіб ви убезпечите і себе, і людину, яка вам допомогла.

Нагадаємо, Служба безпеки України створила сервіс, де можна повідомити про пересування ворожих військ, який працює навіть без інтернет-зв’язку. 

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