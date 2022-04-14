Університети з розбомбленого Маріуполя відновлять навчання у Києві та Дніпрі

Два зруйновані у Маріуполі університети продовжать свою роботу в інших містах.

Маріупольський державний університет тимчасово "переїхав" до Києва, а Приазовський державний технічний університет – до Дніпра.

Про це повідомив ректор вищого навчального закладу Микола Трохименко.

Освітній процес студенти та викладачі продовжать на базі Київського національного університету будівництва та архітектури.

Фото: Київського національного університету будівництва та архітектури

"Зараз ми прагнемо зберегти наших викладачів, студентів та наукову базу, щоб після повного звільнення повернутися до рідного міста.

Також на базі університету разом із міською владою Маріуполя плануємо розгортати великий центр допомоги нашим землякам. Мрія про мирний та відновлений Маріуполь продовжує жити у серцях маріупольців. Віримо, що так буде", – наголосив ректор Трофименко.

Відомо, що всі навчальні корпуси Маріупольського державного університету зазнали значних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Приазовський державний технічний університет розмістився на базі Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Фото: Дніпровська політехніка

"Незважаючи на значні руйнування навчальних корпусів, наш університет продовжує працювати, оскільки головне не стіни, а люди!

НТУ "Дніпровська політехніка" один із потужних закладів вищої освіти України – люб’язно надав нам майданчик для відновлення роботи нашого вишу", – розповіли у виші.

Так зараз виглядає 4 навчальний корпус ПДТУ

Також в університеті повідомили, що заняття відновлять з 18 квітня. Навчатися студенти будуть дистанційно.

"Заняття відбуватимуться за розкладом, затвердженим на весняний семестр, в Google Classroom та Google Meet", – додали у ВНЗ.

Для уточнення контактів та вирішення нагальних питань студентів просять зареєструватися за посиланням.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.