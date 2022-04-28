Скільки українців ходили у церкву на Великдень? Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 квітня 2022

В умовах війни 33% опитаних українців відвідували церкву на Великдень: 17% з них ходили на службу, а 16% – освячували кошик.

Водночас 67% респондентів зазначили, що не ходили до храму.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

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Показник відвідування храму був трохи більшим, ніж в часи першого карантину у квітні 2020-го.

Тоді від походу до церкви відмовилося аж 85% українців.

  Фото: marko5/Depositphotos

Водночас через війну він виявився нижчим, ніж був до 2020 року, кажуть соціологи. 

Серед тих, хто був у церкві на великодні свята, найбільше мешканців західних областей та сільського населення. 

Також відносно більше церкву відвідували жінки віком 36-50 років.

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Опитування проводили 26 квітня 2022 року.

У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18+ в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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