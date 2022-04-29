У ДСНС закликають українців не відвідувати кладовища у поминальні дні

Яна Осадча журналіст
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29 квітня 2022

Державна служба надзвичайних ситуацій закликає українців цьогоріч утриматися від візитів на кладовища 1-3 травня, коли тривають поминальні дні.

Навіть деокуповані території України всіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів, які потребують знищення, кажуть у відомстві.

Зафіксовано також чимало фактів потрапляння боєприпасів на кладовища.

"Тож зараз ціна висадки квітів на могилу або новий парканчик може стати зависокою.

Найкраще, що ми зараз можемо зробити в пам’ять про тих, хто пішов з життя – самим лишитися живими", – попереджають рятівники.

 Фото: fodorpetya/Depositphotos

В наступну неділю після Великодня на більшості території України відзначають Провідну неділю, або, як називають в народі – "гробки": поминальні дні, під час яких люди відвідують могили своїх близьких.

Нагадаємо, раніше влада Києва закликала містян не відвідувати кладовища до кінця війни.

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