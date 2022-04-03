МОН розробляє механізм, який допоможе студентам-контрактникам відтермінувати оплату за навчання

Яна Осадча журналіст
8625
3 квітня 2022

Міністерство освіти та науки України розробляє механізм пільгового відтермінування оплати навчання для студентів-контрактників, чиї батьки втратили роботу через війну.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону 3 квітня.

Міністр закликав керівників вишів у межах своєї автономії піклуватися про студентів, зокрема, про контрактників.

"В перший тиждень війни ми разом з головою НБУ та міністром фінансів обговорили ситуацію, що у людей може не буде грошей.

І ми маємо майже розроблений механізм для підтримки соціально-відповідальних бізнесів, банків, підтримки студентів-контрактників, пільгового довготривалого відтермінування оплати за навчання", –  сказав Шкарлет.

 

Найближчим часом МОН презентує цю програму.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні через війну спростили процедуру вступів до виші: скасували зовнішнє незалежне оцінювання та запровадили тест з трьох предметів.

Вас також може зацікавити: 

Не піддавайтесь тиску: освітян просять не йти у "вимушені" відпустки

МОН рекомендує школам самостійно обрати дату завершення навчального року

Чому абітурієнти складатимуть 3 предмети на ЗНО-2022? Пояснює Шкарлет

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 117
КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова
 38728
Суспільство

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Катерина Хорощак
 45105
Суспільство

20 днів пекла: історія студента, якому вдалося вибратися з Маріуполя

Яна Осадча

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Ти наче вмираєш і знову народжуєшся: як художниця Анжела Кущик малює війну в Україні

Олена Барсукова
Більше половини українців, що їдуть за кордон – зі Сходу та Півдня. Опитування
35% українців, які перетинають кордон, вважають допомогу світу Україні достатньою
"Ми – не похоронне бюро". У Червоному Хресті заявили, що не відповідають за вивіз тіл солдатів РФ з України
Чат-бот "Відлік": українців закликають поділитись історіями з війни
Джевелін і Джавеліна: як в Україні називають малюків, народжених під час війни
Суспільство

Ми настільки сильні, наскільки нам дозволяють. Міжнародний Червоний Хрест про роботу в Україні, офіс в Ростові та депортацію українців

Катерина Хорощак
Суспільство

20 днів пекла: історія студента, якому вдалося вибратися з Маріуполя

Яна Осадча