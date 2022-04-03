МОН розробляє механізм, який допоможе студентам-контрактникам відтермінувати оплату за навчання

Яна Осадча журналіст
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3 квітня 2022

Міністерство освіти та науки України розробляє механізм пільгового відтермінування оплати навчання для студентів-контрактників, чиї батьки втратили роботу через війну.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону 3 квітня.

Міністр закликав керівників вишів у межах своєї автономії піклуватися про студентів, зокрема, про контрактників.

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"В перший тиждень війни ми разом з головою НБУ та міністром фінансів обговорили ситуацію, що у людей може не буде грошей.

І ми маємо майже розроблений механізм для підтримки соціально-відповідальних бізнесів, банків, підтримки студентів-контрактників, пільгового довготривалого відтермінування оплати за навчання", –  сказав Шкарлет.

 

Найближчим часом МОН презентує цю програму.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні через війну спростили процедуру вступів до виші: скасували зовнішнє незалежне оцінювання та запровадили тест з трьох предметів.

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