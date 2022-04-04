В РНБО запевнили, що SMS-розсилка від абонента Ukraine – безпечна

Українці 3 квітня почали отримувати повідомлення від абонента "Ukraine" із посиланням на mywar.mkip.gov.ua.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомив про безпечність такого повідомлення.

SMS має наступний зміст: "Розкажи свою історію війни – світ має знати правду! #Моя війна mywar.mkip.gov.ua".

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У ЦПД наголосили, що акаунт належить Держспецзв'язку і не несе загрози для українців. За вказаним посиланням можна переходити.

Фото: Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони

"mywar.mkip.gov.ua – це сайт, створений Міністерством культури та інформаційної політики України, щоб громадяни розповідали свої історії війни для всього світу.

Акаунт, з якого було здійснено розсилку повідомлення під назвою "Ukraine", належить Держспецзв'язку", – підкреслили в РНБО.

Відповідне роз'яснення ЦПД надало у зв'язку з тим, що після надходження зазначеного повідомлення в мережі масово почали з'являтися застереження для громадян: "Не відкривати, видаляти, це з метою отримання даних".

В РНБО запевнили, що це залякування не відповідає дійсності.

При цьому громадян закликали не втрачати пильності та фільтрувати інформацію, що надходить. Зокрема, вхідні повідомлення, що містять файли-додатки у форматі xlsx, exe, zip.

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"У жодному разі не переходьте за такими посиланнями.

Дотримуйтесь інформаційної гігієни та слідкуйте за оновленнями лише з перевірених сайтів!" – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

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