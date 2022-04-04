В РНБО запевнили, що SMS-розсилка від абонента Ukraine – безпечна

Українці 3 квітня почали отримувати повідомлення від абонента "Ukraine" із посиланням на mywar.mkip.gov.ua.
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони повідомив про безпечність такого повідомлення.
SMS має наступний зміст: "Розкажи свою історію війни – світ має знати правду! #Моя війна mywar.mkip.gov.ua".
У ЦПД наголосили, що акаунт належить Держспецзв'язку і не несе загрози для українців. За вказаним посиланням можна переходити.
|Фото: Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони
"mywar.mkip.gov.ua – це сайт, створений Міністерством культури та інформаційної політики України, щоб громадяни розповідали свої історії війни для всього світу.
Акаунт, з якого було здійснено розсилку повідомлення під назвою "Ukraine", належить Держспецзв'язку", – підкреслили в РНБО.
Відповідне роз'яснення ЦПД надало у зв'язку з тим, що після надходження зазначеного повідомлення в мережі масово почали з'являтися застереження для громадян: "Не відкривати, видаляти, це з метою отримання даних".
В РНБО запевнили, що це залякування не відповідає дійсності.
При цьому громадян закликали не втрачати пильності та фільтрувати інформацію, що надходить. Зокрема, вхідні повідомлення, що містять файли-додатки у форматі xlsx, exe, zip.
"У жодному разі не переходьте за такими посиланнями.
Дотримуйтесь інформаційної гігієни та слідкуйте за оновленнями лише з перевірених сайтів!" – наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Вас також може зацікавити:
Повідомили про техніку окупанта – видаліть чат: рекомендації безпеки від ЦПД
Що не варто писати у месенджерах в умовах війни? Поради
Куди звертатися, якщо ви стали свідком викрадення людини окупантом?
В Україні створили портал "Доказ", щоб фіксувати злочини окупантів. Як долучитися?
Не давайте жодних "ексклюзивів" бомбардувань: в РНБО попередили про новий вид інфозагрози у соцмережах
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.