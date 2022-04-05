35% українців, які перетинають кордон, вважають допомогу світу Україні достатньою

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 квітня 2022

В умовах війни 35% опитаних українців, які перетинають кордон, вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні.

43% респондентів оцінили її як недостатню, а 23% – не визначилися з відповіддю на це запитання.

Про це свідчить опитування, яке проводилося на пунктах пропуску через Державний кордон соціологічною службою Центру Разумкова.

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Водночас більшість учасників опитування (78%) позитивно оцінюють дії державного керівництва України.

Лише респондентів 2% ставляться до них негативно, а 20% – не змогли оцінити.

 Фото: пресслужба Президента

Як і раніше, абсолютна більшість (89%) опитаних вірить у те, що Україна переможе у війні.

Лише 1% дають негативну відповідь, а 10% – вагаються.

Опитування проводили з 15 березня по 1 квітня 2022 року на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса). 

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У ньому взяв участь 101 українець віком від 16 років.

Усі респонденти перетинали кордон пішки або на транспорті через війну в Україні. 

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