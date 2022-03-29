Папа Римський подарував машину швидкої допомоги лікарні на Львівщині

Папа Римський Франциск подарував Україні автомобіль швидкої допомоги, який передали одній із лікарень Львівщини.
Про це розповів голова Львівської обласної військової держадміністрації Максим Козицький.
Папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський особисто привіз автомобіль у Львів.
Щоб передати подарунок від понтифіка українцям, він провів за кермом 22 години.
|Фото: neneosan/Depositphotos
"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", – каже Козицький.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово висловлював підтримку українцям та засуджував агресію РФ.
Зокрема, голова Католицької церкви особисто відвідував посольство РФ у Ватикані, а також вимагав зупинити війну та забезпечити українцям гуманітарні коридори.
Також нещодавно він підтримав нашу державу дописом у Twitter українською мовою.
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