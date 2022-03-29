Папа Римський подарував машину швидкої допомоги лікарні на Львівщині

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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29 березня 2022

Папа Римський Франциск подарував Україні автомобіль швидкої допомоги, який передали одній із лікарень Львівщини.

Про це розповів голова Львівської обласної військової держадміністрації Максим Козицький.

Папський жертовник кардинал-диякон Конрад Краєвський особисто привіз автомобіль у Львів.

Щоб передати подарунок від понтифіка українцям, він провів за кермом 22 години.

 Фото: neneosan/Depositphotos

"Подолавши шлях у понад 2 тисячі кілометрів, кардинал-диякон зазначив, що відчуває легку втому та велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи", – каже Козицький. 

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово висловлював підтримку українцям та засуджував агресію РФ.

Зокрема, голова Католицької церкви особисто відвідував посольство РФ у Ватикані, а також вимагав зупинити війну та забезпечити українцям гуманітарні коридори.

Також нещодавно він підтримав нашу державу дописом у Twitter українською мовою.

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