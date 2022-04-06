На Вінниччині на площі виставили 165 книг в пам'ять про загиблих дітей

У місті Тульчин на Вінниччині працівники бібліотек виклали на площі 165 дитячих книг в пам’ять про дівчаток та хлопчиків, які загинули під час війни.

Акція відбулася перед центральною бібліотекою міста, повідомляють у Тульчинській міській територіальній громаді.

Учасники акції також запалили свічки та лампадки.

"Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців", – кажуть у громаді.

Бібліотекарі виставили книги в пам'ять вбитих росіянами дітей

Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину.

Книги стали такою собі алеєю пам’яті для загиблих

Російські окупанти вбили щонайменше 167 українських дітей

Загиблі дітки ніколи не прочитають цих книжок

Нагадаємо, за останніми даними, російські окупанти вбили щонайменше 167 українських дітей, десятки – вивезли до РФ.

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