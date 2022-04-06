На Вінниччині на площі виставили 165 книг в пам'ять про загиблих дітей

У місті Тульчин на Вінниччині працівники бібліотек виклали на площі 165 дитячих книг в пам’ять про дівчаток та хлопчиків, які загинули під час війни.
Акція відбулася перед центральною бібліотекою міста, повідомляють у Тульчинській міській територіальній громаді.
Учасники акції також запалили свічки та лампадки.
"Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину. Не можна виправдати нелюдів, які цілеспрямовано відбирають життя у беззахисних, ні в чому не винних українців", – кажуть у громаді.
|Бібліотекарі виставили книги в пам'ять вбитих росіянами дітей
|Неможливо уявити біль, який відчуває мати, втративши найдорожче – свою дитину.
|Книги стали такою собі алеєю пам’яті для загиблих
|Російські окупанти вбили щонайменше 167 українських дітей
|Загиблі дітки ніколи не прочитають цих книжок
Нагадаємо, за останніми даними, російські окупанти вбили щонайменше 167 українських дітей, десятки – вивезли до РФ.
Вас також може зацікавити:
4-річного Сашка, який загубився при евакуації з Київщини, знайшли мертвим
Дитина хоче смерті Путіна: чи це нормально?
Прикрила немовля собою: в "Охматдиті" розповіли, як матір врятувала доньку від обстрілів
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.