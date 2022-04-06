Росіяни мають мовчати 10 років. Європейці – каятися

10 років мовчання росії мають слідувати за геноцидом мирних мешканців у Бучі та інших містах і селах під Києвом, з яких пішли окупанти.

Пішли, залишивши братні могили і розсипи трупів на вулицях. Оголені тіла зґвалтованих жінок. Чоловіків зі зв’язаними за спиною руками, яких розстріляли у дворі їхнього будинку.

Всі росіяни мають пом'янути винищених українців тотальним мовчанням.

Не хвилиною мовчання. А десятиріччям мовчання.

Жодних виступів письменників. Жодних опублікованих книжок. Жодних виставок.

Жодних творів російських композиторів у виконанні оркестрів ні в росії, ні за кордоном. Жодних університетських курсів про російську літературу.

Росія і весь світ мають мовчати, скорбіти і спокутувати.

Єдина допустима культурна і наукова активність після геноциду під Києвом – вивчення російського імперіалізму та колоніалізму, які уможливили сьогоднішню трагедію. Пояснення росіянам їхньої колективної вини. Пояснення світу їхніх ілюзій про росію.

Тільки після десятиріччя мовчання, після десятиріччя студій російського нацизму, який для всієї Європи виявився несподіванкою, можна буде знову читати толстоєвського.

Читати з розумінням, чому і як саме з цієї культури виріс нацизм ХХІ століття і геноцид народу, який самі ж росіяни називали "братнім".

Якщо ви з росії і ще маєте хоч трохи совісті, практикуйте і підтримуйте #10yearsOfRussianSilence. Це ваша відповідальність.

Листівка англійською мовою для поширення за кордоном

Кожен раз, коли вам захочеться сказати, що культура не винна, а ви протестували проти путіна, дивіться на трупи у Бучі.

Цих мирних людей вбив не путін. Не путін грабував будинки, ґвалтував жінок, а потім намагався спалити їхні тіла.

Не путін виводив людей з підвалу багатоповерхівки і розстрілював у дворі.

Це зробили солдати з різних регіонів росії. Вони МАСОВО І СИСТЕМНО знищували цивільне населення в містах і селах під Києвом. Свідомо, добровільно страчували мирних людей біля дверей їхніх будинків.

Їх виховала російська культура.

Російські школи, російські письменники, яких вони там вивчали. Російські вчителі історії, які конструювали імперський міф.

Російські співаки, художники, кінодіячі й інтелектуали, які або підтримували, свідомо чи несвідомо, імперську культуру, або (і таких мізерна меншість) недостатньо активно їй протидіяли.

Саме вони зробили так, що пересічний росіянин МОЖЕ вбити цивільну людину з народу, який самі ж росіяни називали "братнім".

Людину, яку цей солдат начебто прийшов "визволяти від націоналістів".

Саме російська культура, з імперськістю якої росіяни не розібралися, російська історія, в якій вони не вивчали геноциди проти окупованих народів і не каялися за них, зробили можливим геноцид під Києвом.

Якщо ви росіянин, ви маєте спокутувати свою вину – десятиріччям мовчання про все, крім деімперіалізації основ вашої нації: її культури, історії, ідентичності.

Десятиріччям гучного каяття за геноциди проти українців, черкесів, кримських татар, народів Кавказу, Азії та Сибіру.

Які ви не визнали, не оплакали, тому у ХХІ сторіччі повторили знову.

Малюнок Марії Лонюк

Якщо ви не росіянин, а європеєць, ви також маєте каятися.

За своє невігластво.

За те, що були зачаровані російською культурою і не помічали її імперськості.

За те, що не вивчали чесно історію росії, дозволяли себе обманювати російській пропаганді і російським славістам, яких досі багато в ваших університетах, за те, що думали, що Україна – це "десь у сфері інтересів росії".

За те, що у 2014 році ви повторювали за росією, що в Україні "не все так однозначно" і що там іде "громадянська війна" (бо вам це було зручніше, ніж чесно визнати, що почалася російська окупація – адже дозволяло нічого не змінювати і вести з росією бізнес, як зазвичай).

За те, що ви до 2022 року нічого не знали про Україну, її мову, культуру, історію.

За те, що ваші медіа в лютому 2022-го писали "криза" і "конфлікт" в Україні (і досі деякі ідіоти так пишуть), тоді як тут іде повномасштабна війна зі злочинами проти людства.

За те, що ваші політики кажуть, що це "війна путіна", а ваші інтелектуали вторять їм, що "проблема – не пушкін, а путін".

Ви винні в тому, що політичні й інтелектуальні еліти ваших країн намагаються відбілити росію і зняти колективну відповідальність з росіян.

З тих росіян, які масово розстрілюють мирних людей.

З їхніх жінок, які просять чоловіків вкрасти кросівки та ноутбуки з будинків українців.

З 70% росіян, які підтримують війну проти України – і це показують не путінські соціологи, а опитування опозиційного "Левада-центру".

Ви, західні люди, винні в тому, що у 2014 році путін приїздив в Австрію, а Зеленському досі не дають виступити в австрійському парламенті.

Ви винні у злочинній позиції режиму Орбана в Угорщині.

Ви винні в тому, що Німеччина, Франція та Італія продавали зброю росії після 2014 року.

Ви винні в тому, що Шредер і Меркель зробили Німеччину залежною від російського газу. І що досі ваші країни платять гроші росії, за які вона веде війну.

Ви винні в тому, що досі не розумієте, що путін напав на Україну не тому, що він зійшов з розуму і змушує всю росію підкорятися його злочинній волі. Він напав тому, що це нормально для російської імперської культури та ідентичності.

Тому що він знав, що для росіян прийнятно напасти на Україну. Що вони будуть радіти, що його рейтинг буде рости – і він таки стрибкоподібно зріс, що у 2014-му, що у 2022-му.

Ви винні у лицемірстві та боягузтві ваших урядів, які досі не надали Україні озброєння, потрібне для захисту мирних міст: танки, літаки, великі системи ППО.

Саме тому українці гинуть тисячами у вас на очах.

Дивіться на трупи у Бучі, нехай вони вам сняться.

Бо це #WesternGuiltAsWell

Чесно і безкомпромісно усвідомте геноцид, який росія зараз коїть проти українців. Почніть діяти!

Мітинг "за мир" не здатний зупинити російські злочини.

Тисніть на свої уряди:

Україні потрібно надати танки, літаки, великі системи ППО негайно.

Потрібно посилити економічні санкції проти росії – вже зараз.

Потрібно припинити купувати російську нафту та газ – сьогодні!

Тільки це може зупинити російську агресію і запобігти ще більшим російським злочинам.

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Цей текст перекладено на англійську, французьку, німецьку, словацьку, італійську, російську, польську, грузинську мови та зверстано у форматі листівок для друку - для зручності поширення закордоном.

Тамара Злобіна, блогерка, редакторка експертного ресурсу "Гендер в деталях", спеціально для УП.Життя

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