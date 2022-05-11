Як увійти на інформаційну сторінку ЗНО-2022? МОН запускає "гарячу лінію"

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 травня 2022

В Українському центрі оцінювання якістю освіти запускають "гарячу лінію" для абітурієнтів, які складатимуть цьогоріч спрощене ЗНО.

Оператори консультуватимуть лише щодо логінів і паролів для входу на Інформаційну сторінку.

"Гаряча лінія" працюватиме із 12 до 19 травня, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

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Телефони "гарячої лінії":

  • +38 095 523 46 47;
  • +38 066 680 55 28;
  • +38 068 146 02 21;
  • +38 068 142 05 95.
 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

У разі інших запитань, наприклад, щодо особливостей складання мультитесту, потрібно зателефонувати до УЦОЯО за номером +38 095 903 95 10, або ж звернутись до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Абітурієнти, які ще не отримали або загубили свій логін та пароль, можуть скористатись сервісом УЦОЯО для отримання доступу до Інформаційної сторінки.

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"Інформаційна сторінка – важливий канал комунікації з УЦОЯО. Саме тут у другій половині травня (детальна інформація про терміни, коли це потрібно зробити, з’явиться незабаром) варто обов’язково підтвердити своє бажання проходити НМТ і повідомити організаторів про те, у якому регіоні перебуватимете в липні", – кажуть в Міносвіти.

Напередодні тестування на інформаційній сторінці повідомлять про дату, місце та час складання спрощеного ЗНО. 

Також на сторінці необхідно сформувати запрошення-перепустку, а вже в серпні можна буде дізнатись про результати.

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Нагадаємо, для тих, хто не встиг зареєструватись на тест до 19 квітня, МОН відкриє червні додаткову реєстрацію на ЗНО-2022.

Раніше УП.Життя розповідала про деталі вступної кампанії національного мультитесту у 2022 році.

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