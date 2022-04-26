Яким буде ЗНО-2022: опублікували демонстраційний варіант

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опублікували демонстраційну версію спрощеного Зовнішнього незалежного оцінювання.

З нею можна ознайомитись за посиланням і також завантажити на комп'ютер.

"Документ зручний для тих, у кого наразі повільний інтернет або немає можливості працювати упродовж 90 хвилин за комп’ютером.

Окрім завдань, тут є правильні відповіді, тож ви зможете одразу перевірити себе", – зазначають у центрі якості освіти.

При виконанні завдань з математики цьогоріч можна користуватися довідковими матеріалами. Тож абітурієнти зможуть "підгледіти" формули з алгебри, геометрії та тригонометрії.

Ben Mullins / Unsplash

Незабаром на сайті з'явиться й онлайн версія мультитесту. Її можна буде пройти абітурієнтам, які хочуть навчитися розподіляти час на виконання завдань.

Нагадаємо, мультидисциплінарний тест (фактично – спрощене ЗНО) будуть складати у 2022 році через воєнну агресію Росії на території України.

Він містить 60 питань з трьох дисциплін: української мови, історії України та математики.

Іспит також проводитимуть для українських абітурієнтів у країнах Європи.

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