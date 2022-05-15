Українці у передостанній день Дефлімпіади завоювали ще 8 нагород

Національна збірна України у передостанній день Дефлімпіади-2021 завоювала ще 8 нагород.

Зокрема, у тринадцятий день змагань українці вибороли 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медалі, повідомляють у Міністерстві молоді та спорту України.

"Золото" українській збірній принесли легкоатлети:

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Анастасія Сидоренко (біг на 800 м);

(біг на 800 м); Володимир Данильченко (потрійний стрибок);

(потрійний стрибок); Вікторія Кочмарик (жіноча естафета 4х400 метрів);



(жіноча естафета 4х400 метрів); Юлія Шаповал (жіноча естафета 4х400 метрів) ;

(жіноча естафета 4х400 метрів) Соломія Куприч (жіноча естафета 4х400 метрів) ;

(жіноча естафета 4х400 метрів) Крістіна Кіняйкіна (жіноча естафета 4х400 метрів).

У тринадцятий день змагань українці вибороли 8 нагород

Золоту медаль виграли Анатолій Червоненко у вільній боротьбі (до 86 кг) та чоловіча естафета зі спортивного орієнтування у виконанні Назара Левицького, Руслана Ніколаєнка та Олександра Санькіна.

За один день наші спортсмени отримали 5 золотих медалей

Срібні медалі завоювали:

Микита Латюк (вільна боротьба, до 92 кг);

(вільна боротьба, до 92 кг); Руслана Муравська (стрибки у висоту).

Україна – абсолютний лідер у медальному заліку!

Бронзовим призером став Сергій Драган у вільній боротьбі (до 125 кг).

Таким чином, у медальному заліку Дефлімпіади Україна э абсолютним лідером з 137 нагородами.

Українці завоювали 137 нагород

Усього наші спортсмени здобули 60 золотих, 38 срібних та 38 бронзових медалей.

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Нагадаємо, 12 день змагань для українців також був результативним, команда здобула 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.