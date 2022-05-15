Українці у передостанній день Дефлімпіади завоювали ще 8 нагород

Національна збірна України у передостанній день Дефлімпіади-2021 завоювала ще 8 нагород.

Зокрема, у тринадцятий день змагань українці вибороли 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медалі, повідомляють у Міністерстві молоді та спорту України.

"Золото" українській збірній принесли легкоатлети:

Анастасія Сидоренко (біг на 800 м);

(біг на 800 м); Володимир Данильченко (потрійний стрибок);

(потрійний стрибок); Вікторія Кочмарик (жіноча естафета 4х400 метрів);



(жіноча естафета 4х400 метрів); Юлія Шаповал (жіноча естафета 4х400 метрів) ;

(жіноча естафета 4х400 метрів) Соломія Куприч (жіноча естафета 4х400 метрів) ;

(жіноча естафета 4х400 метрів) Крістіна Кіняйкіна (жіноча естафета 4х400 метрів).

У тринадцятий день змагань українці вибороли 8 нагород

Золоту медаль виграли Анатолій Червоненко у вільній боротьбі (до 86 кг) та чоловіча естафета зі спортивного орієнтування у виконанні Назара Левицького, Руслана Ніколаєнка та Олександра Санькіна.

За один день наші спортсмени отримали 5 золотих медалей

Срібні медалі завоювали:

Микита Латюк (вільна боротьба, до 92 кг);

(вільна боротьба, до 92 кг); Руслана Муравська (стрибки у висоту).

Україна – абсолютний лідер у медальному заліку!

Бронзовим призером став Сергій Драган у вільній боротьбі (до 125 кг).

Таким чином, у медальному заліку Дефлімпіади Україна э абсолютним лідером з 137 нагородами.

Українці завоювали 137 нагород

Усього наші спортсмени здобули 60 золотих, 38 срібних та 38 бронзових медалей.

Нагадаємо, 12 день змагань для українців також був результативним, команда здобула 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.