Українці у передостанній день Дефлімпіади завоювали ще 8 нагород

Яна Осадча журналіст
3385
15 травня 2022

Національна збірна України у передостанній день Дефлімпіади-2021 завоювала ще 8 нагород.

Зокрема, у тринадцятий день змагань українці вибороли 5 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медалі, повідомляють у Міністерстві молоді та спорту України.

"Золото" українській збірній принесли легкоатлети:

  • Анастасія Сидоренко (біг на 800 м);
  • Володимир Данильченко (потрійний стрибок);
  • Вікторія Кочмарик (жіноча естафета 4х400 метрів);
  • Юлія Шаповал (жіноча естафета 4х400 метрів);
  • Соломія Куприч (жіноча естафета 4х400 метрів);
  • Крістіна Кіняйкіна (жіноча естафета 4х400 метрів).
 У тринадцятий день змагань українці вибороли 8 нагород

Золоту медаль виграли Анатолій Червоненко у вільній боротьбі (до 86 кг) та чоловіча естафета зі спортивного орієнтування у виконанні Назара Левицького, Руслана Ніколаєнка та Олександра Санькіна.

 За один день наші спортсмени отримали 5 золотих медалей

Срібні медалі завоювали:

  • Микита Латюк (вільна боротьба, до 92 кг);
  • Руслана Муравська (стрибки у висоту).
 Україна – абсолютний лідер у медальному заліку!

Бронзовим призером став Сергій Драган у вільній боротьбі (до 125 кг).

Читайте також: 33 янголи спорту: в Україні запустили сайт про загиблих на війні спортсменів

Таким чином, у медальному заліку Дефлімпіади Україна э абсолютним лідером з 137 нагородами.

 Українці завоювали 137 нагород

Усього наші спортсмени здобули 60 золотих, 38 срібних та 38 бронзових медалей.

Нагадаємо, 12 день змагань для українців також був результативним, команда здобула 13 нагород – 5 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.

Читайте також: Російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання під час нагородження




 3027
Здоров'я

Життєво необхідно. Як виживають українські пацієнти, які потребують безперебійного лікування

Вікторія Халімон
 7491
Суспільство

Тетяна Трощинська­­­­: Завдання журналістики – шукати не баланс, а правду

Ситнік Ольга
 24319
Суспільство

Евакуація на візку: що пережила жінка з інвалідністю, рятуючись від окупантів у Бучі

Оксана Левантович

Головне на сайті


Здоров'я

Життєво необхідно. Як виживають українські пацієнти, які потребують безперебійного лікування

Вікторія Халімон
Укрпошта випустить нову марку, присвячену перемозі України на Євробаченні-2022
Як створити для дитини безпечні умови в помешканні. Поради МОЗ
Військові Нацгвардії привітали Kalush Orchestra виконанням пісні "Стефанія". ВІДЕО
Українці у передостанній день Дефлімпіади завоювали ще 8 нагород
У Дежприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями. ФОТО
Суспільство

Тетяна Трощинська­­­­: Завдання журналістики – шукати не баланс, а правду

Ситнік Ольга
Суспільство

Евакуація на візку: що пережила жінка з інвалідністю, рятуючись від окупантів у Бучі

Оксана Левантович