Нові правила столичного метро: як працюватиме підземка під час повітряної тривоги у Києві

Кияни, як і раніше, можуть використовувати підземні станції метро як укриття у разі повітряної тривоги.

Однак для цього їм необхідно буде пройти через турнікети ручного контролю біля контролера.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

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"У разі повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься", – інформують у відомстві.

Також не курсують потяги зеленої лінії через Південний міст.

Фото: maxterdesign /Depositphotos

Змін зазнала також комендантська година та години роботи київського метро.

Відсьогодні метрополітен у столиці буде працювати з 6:00 години до 22:00.

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Нагадаємо, з 16 травня у громадському транспорті Києва також відновили електронну систему оплати за проїзд.

А заступник голови КМДА розповів, кому поки що не варто повертатися до столиці.