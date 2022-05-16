Нові правила столичного метро: як працюватиме підземка під час повітряної тривоги у Києві

Кияни, як і раніше, можуть використовувати підземні станції метро як укриття у разі повітряної тривоги.

Однак для цього їм необхідно буде пройти через турнікети ручного контролю біля контролера.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

"У разі повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься", – інформують у відомстві.

Також не курсують потяги зеленої лінії через Південний міст.

Фото: maxterdesign /Depositphotos

Змін зазнала також комендантська година та години роботи київського метро.

Відсьогодні метрополітен у столиці буде працювати з 6:00 години до 22:00.

Нагадаємо, з 16 травня у громадському транспорті Києва також відновили електронну систему оплати за проїзд.

А заступник голови КМДА розповів, кому поки що не варто повертатися до столиці.