Скласти мультитест можна буде в 30-х країнах Європи – Шкарлет

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 травня 2022

Українські абітурієнти, які знаходяться закордоном, зможуть скласти національний мультипредметний тест в 30 країнах Європи.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону 17 травня заявив, що звернувся до міністрів освіти європейських країн.

"На сьогодні у нас питання залишається лише по Греції, Словенії і Хорватії, по всіх інших країнах в нас вже опрацьовуються матеріали", – сказав міністр.

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Зараз також у міністерстві розглядають можливість дозволити вступати до вишів випускникам з окупованих територій, зокрема вже після завершення вступної кампанії.

 Фото: nd3000/Depositphotos

"Для випускників організовано мінімум три тестові сесії, але при цьому після закінчення вступної кампанії і при виїзді їх на підконтрольну територію абітурієнти зможуть вступити до закладів вищої освіти і пізніше" – сказав Шкарлет.

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При цьому він додав, що сесій мультитесту на окупованих територіях не буде, щоб не допустити окупантів до державних реєстрів, які зараз там заблоковані.

Окрім мультипредметного тесту у вступників також буде можливість потрапити на навчання до вишу і за співбесідою, але в такому випадку лише за контрактом.

Міністр також згадав і про вступників на магістратуру, зокрема  тести для них будуть доступні за окремими спеціальностями: "Право", "Міжнародне право", "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Управління та адміністрування", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини".

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Шкарлет також зазначив, що в Україні наразі 280 шкіл, які більшою частиною знаходяться на окупованих територіях, вже завершили навчання.

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