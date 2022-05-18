Вступ-2022: омбудсмен пояснив, які корупційні ризики загрожують вступникам

Вступники не складають ЗНО та інші іспити у 2022 році – натомість чимало спеціальностей передбачають творчий конкурс, запроваджуються мотиваційні листи та національний мультипредметний тест.

Для вступу на магістратуру під час війни абітурієнти складатимуть магістерський комплексний тест.

Міністерство освіти і науки оприлюднило "Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році".

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Утім, освітній омбудсмен Сергій Горбачов занепокоєний можливими корупційними ризиками при цьогорічному вступі, які можуть зробити конкурс несправедливим.

"На жаль, після вивчення затвердженого Порядку прийому 2022 року, можна зробити висновок, що у ньому наявні суттєві корупційні ризики", – каже він.

Уповноважений пояснив, які корупційні ризики можуть загрожувати абітурієнтам через нові правила щодо вступу-2022 під час війни.

Фото: luckybusiness /Depositphotos

Основні корупційні ризики вступу 2022 року

❗ Керівник самостійно затверджує Правила прийому на навчання та Положення про приймальну комісію вишу. Реклама:

Минулого року правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти та положення про приймальну комісію затверджувала вчена рада закладу.

Однак цьогоріч таким правом наділений лише керівник.

❗ Вступ на контракт 2022 року можливий лише за результатом розгляду мотиваційних листів.

Можливість вступати лише за результатами розгляду мотиваційних листів містить кілька корупційних небезпек.

Єдиних критеріїв оцінювання мотиваційних листів немає – їх розробляє голова приймальної комісії.

Тому критерії оцінювання та саме оцінювання мотиваційних листів можуть бути дуже суб’єктивними.

Крім того, виникає нерівність між абітурієнтами щодо підготовки мотиваційних листів, адже вони можуть писати їх не самі.

❗ Відсутні вимоги до критеріїв оцінювання та рейтингування мотиваційних листів.

Мотиваційні листи розглядає Приймальна комісія без присвоєння їм конкурсних балів.

Під час формування рейтингових списків вступників, якщо пріоритетність заяв не використовується, то при однакових конкурсних балах будуть використовувати результати розгляду мотиваційних листів.

Якщо побудова рейтингового списку здійснюється без конкурсних балів та пріоритетностей, то все залежить від розгляду мотиваційних листів приймальною комісією.

"Саме тут закладено величезні корупційні ризики, адже як без виставлення балів приймальна комісія буде складати рейтинги мотиваційних листів", – пише омбудсмен.

❗ На окремі спеціальності можна вступити лише за результатом творчих конкурсів.

Вступників на ці спеціальності можуть оцінити суб’єктивно. Через це вступ абітурієнтів може бути під загрозою корупції.

Також це дає членам приймальної комісії можливості "правильно" оцінити необхідних абітурієнтів, що негативно вплине на рейтинговий бал.

❗ Голова приймальної комісії розробляє та затверджує:

програми творчих конкурсів;

структуру оцінки та порядок оцінювання;

програми інших вступних випробувань;

критерії оцінювання мотиваційних листів.

❗ Дистанційна перевірка творчих або фізичних здібностей абітурієнтів під час творчого конкурсу за рішенням закладу освіти.

Це певним чином дозволяє вступати абітурієнтам, які перебувають за кордоном, або не можуть доїхати до закладу освіти.

Однак виникає суб’єктивний фактор, як повноцінно та об’єктивно можна перевірити здібності абітурієнта в дистанційному форматі.

❗ Корупційні ризики під час зарахування іноземних абітурієнтів.

Щоб дистанційно набрати іноземних громадян на навчання, заклад укладає угоду з партнерською організацією-резидентом країни походження вступників.

Ці організації, зокрема мають контролювати дотримання вимог доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців.

Водночас не вказано, хто саме буде перевіряти доброчесність організації-резидента, з якою заклад має укласти угоду.

Також незрозумілим залишається, що за інформаційні та консультаційні послуги, і чи будуть вони платними для абітурієнта.

❗ Можливості для ухилення від мобілізації для чоловіків.

Вступ до вищих навчальних закладів надає військовозобов'язаним чоловікам відстрочку від призову.

Тому дехто може скористатися можливістю корупційного вступу під час мобілізації.

Деякі чоловіки можуть захотіти вступати до вишів, щоб отримати відстрочку від призову, відповідно кількість абітурієнтів і конкурс на одне місце зросте.

Особливо може зрости корупційна боротьба за контрактні місця на спеціальності, куди можна вступати без національного мультипредметного тесту, лише за результатами мотиваційних листів або творчих конкурсів.

Як уникнути корупції?

"Звертаюся до керівників закладів вищої освіти та голів приймальних комісій. Доля цьогорічних випускників та відповідно нашої країни значною мірою у ваших руках.

Адже насамперед саме від вас, вашої доброчесності та відповідальності цьогоріч залежить прозорість та об’єктивність вступної кампанії й забезпечення рівного та справедливого доступу до освіти всіх абітурієнтів", – наголошує Сергій Горбачов.

Навіть якщо вже затверджені програми та критерії оцінювання містять прогалини для корупційних дій під час вступу, керівник може мінімізувати ці ризики.

Наприклад, можна знімати на відео відповіді кожного абітурієнта під час індивідуальної усної співбесіди, а також творчого конкурсу, перевіряти на наявність плагіату мотиваційні листи тощо.

Також варто обмежити організацію індивідуальної усної співбесіди в дистанційній формі, наголошує Сергій Горбачов.

Водночас він зазначає, що ЗНО – це єдиний надійний інструмент для вступу.