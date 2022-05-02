У 16 регіонах України дитячі садочки частково відновили роботу

Яна Осадча журналіст
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2 травня 2022

В Україні відновили роботу понад 3,4 тис. садочків.

У садочки також пішли 1,8 тис. дітей-переселенців, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Частина закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі.

У десяти областях деякі садочки працюють у змішаному або звичному форматі.

Заклади дошкільної освіти у шести регіонах створили чергові групи або продовжили змішаний чи очний формат навчання.

 Фото: amelaxa/Depositphotos

"У решті областей дитячі садочки не працюють", – сказав Шкарлет.

Станом на 28 квітня 2022 року дистанційну форму навчання організовано в понад 12, 6 тис.  шкіл, навчання продовжують майже 3,7 млн учнів.

До навчання також приєдналися понад 88 тис. учнів-переселенців.

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