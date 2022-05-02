У 16 регіонах України дитячі садочки частково відновили роботу

В Україні відновили роботу понад 3,4 тис. садочків.
У садочки також пішли 1,8 тис. дітей-переселенців, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Частина закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі.
У десяти областях деякі садочки працюють у змішаному або звичному форматі.
Заклади дошкільної освіти у шести регіонах створили чергові групи або продовжили змішаний чи очний формат навчання.
|Фото: amelaxa/Depositphotos
"У решті областей дитячі садочки не працюють", – сказав Шкарлет.
Станом на 28 квітня 2022 року дистанційну форму навчання організовано в понад 12, 6 тис. шкіл, навчання продовжують майже 3,7 млн учнів.
До навчання також приєдналися понад 88 тис. учнів-переселенців.
Вас також може зацікавити:
В Україні запрацював освітній чат-бот: допоможе знайти школу, садочок чи відновити документи
Зруйновані університети, школи та садочки: як учні та студенти можуть повернутися до навчання
Евакуації немає: Шкарлет розповів, як працюють школи та садочки Донбасу
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.