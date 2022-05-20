В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО? У МОН оприлюднили список

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
3995
20 травня 2022

Спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест – можна буде скласти у 23 країнах Європи.

19 травня список країн затвердив наказом міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.

Тестування заплановано в наступних країнах:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Молдова;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Угорщина;
  • Франція;
  • Хорватія;
  • Чехія;
  • Швеція.
Фото: IgorTishenko/Depositphotos

Мультипредметний тест за кордоном буде ідентичним тому, який складатимуть в Україні.

Читайте також: Як скласти спрощене ЗНО абітурієнтам з окупованих територій? Пояснення МОН

Також не відрізнятимуться і умови: екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.

"Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти", – наголошують в МОН.

Нагадаємо, раніше Міносвіти оприлюднило список областей, в яких проводитиметься мультипредметний тест. 

Також 20 травня стартував перший етап підтвердження  реєстрації на участь у  мультипредметному тесті, який триватиме до 7 червня.




 5333
Суспільство

Евакуювала 19 котів і 8 собак. Історія та поради волонтерки, як рятувати домашніх тварин

Аліна Мариненко
 41225
Здоров'я

Намагалися реанімувати жінку з трупними плямами. Розповідь фельдшера про роботу в Маріуполі

Ольга Гетьманець
 21804
КУЛЬТУРА

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

Евакуювала 19 котів і 8 собак. Історія та поради волонтерки, як рятувати домашніх тварин

Аліна Мариненко
ВООЗ скликає термінову нараду через понад 100 випадків мавпячої віспи в Європі
Спасибі, що не втік: як українці відреагували на слова Зеленського про плагіат Шкарлета
COVID-19 під час війни: які обмеження скасували
В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО? У МОН оприлюднили список
Світом шириться мавпяча віспа. Що це за хвороба
Здоров'я

Намагалися реанімувати жінку з трупними плямами. Розповідь фельдшера про роботу в Маріуполі

Ольга Гетьманець
КУЛЬТУРА

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній