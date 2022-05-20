В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО? У МОН оприлюднили список

Спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест – можна буде скласти у 23 країнах Європи.
19 травня список країн затвердив наказом міністр освіти Сергій Шкарлет.
Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.
Тестування заплановано в наступних країнах:
- Австрія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Молдова;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- Словаччина;
- Угорщина;
- Франція;
- Хорватія;
- Чехія;
- Швеція.
|Фото: IgorTishenko/Depositphotos
Мультипредметний тест за кордоном буде ідентичним тому, який складатимуть в Україні.
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Також не відрізнятимуться і умови: екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.
"Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти", – наголошують в МОН.
Нагадаємо, раніше Міносвіти оприлюднило список областей, в яких проводитиметься мультипредметний тест.
Також 20 травня стартував перший етап підтвердження реєстрації на участь у мультипредметному тесті, який триватиме до 7 червня.