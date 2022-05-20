В яких країнах можна скласти спрощене ЗНО? У МОН оприлюднили список

Спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест – можна буде скласти у 23 країнах Європи.

19 травня список країн затвердив наказом міністр освіти Сергій Шкарлет.

Міністерство освіти і науки вже погодило створення екзаменаційних пунктів в європейських містах, у яких абітурієнти складатимуть ЗНО.

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Тестування заплановано в наступних країнах:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Угорщина;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Швеція.

Мультипредметний тест за кордоном буде ідентичним тому, який складатимуть в Україні.

Також не відрізнятимуться і умови: екзаменаційні центри будуть обладнані комп'ютерами, там працюватимуть українськомовні педагоги.

"Наразі підтверджено домовленості з багатьма європейськими партнерами, а отже, українці, які вимушено покинули свою Батьківщину через війну, зможуть вступити до омріяних закладів вищої освіти", – наголошують в МОН.

Нагадаємо, раніше Міносвіти оприлюднило список областей, в яких проводитиметься мультипредметний тест.

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Також 20 травня стартував перший етап підтвердження реєстрації на участь у мультипредметному тесті, який триватиме до 7 червня.