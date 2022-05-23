Знову черга: понад 500 киян "полюють" на нову марку з російським кораблем. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
12753
23 травня 2022

Біля головного офісу Укрпошти в Києві зранку 23 травня знову утворилась черга. Містяни чекають на старт продажу нової марки з російським воєнним кораблем, повідомляє Суспільне.

Черга станом на 10 ранку вже налічує понад 500 людей. Їхня кількість продовжує збільшуватися.

Придбати марку можна з 14 години у відділеннях "Укрпошти".

Дату старту продажу обрали не випадково — на 40 день з моменту потоплення легендарного крейсера "Москва". У черзі за новою маркою "Російський воєнний корабель... Все!" стоять містяни й колекціонери. 

 Черга до відділення Укрпошти. Фото: Суспільне

Наприклад, колекціонер Ігор прийшов о 8 ранку. Він купував першу марку з кораблем, а чекає на цю, щоб поповнити колекцію.

"Сьогодні 40 днів, як затопили це судно, і сьогодні День морської піхоти України, день героїв", — зазначив він.

Читайте також: "Це – не туалетний папір": гендиректор Укрпошти пояснив, чому нового тиражу марки з кораблем не буде

 Люди чекають на старт продажів нової марки. Фото: Суспільне

Нагадаємо, що українці нещодавно проголосували у Дії за наступний наклад марок. 

Серед п'яти запропонованих варіантів перемогла марка "Доброго вечора, ми з України".

Читайте також: Марку "Русский военный корабль, иди нах*й" продали на аукціоні за 5 млн гривень




 6327
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
 81768
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"
 11803
Суспільство

Як підтримати близьку людину на війні. Поради психологів

Аліна Курлович

Головне на сайті


Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
Внутрішні органи відділили сіткою: у львівському Охматдиті провели унікальну операцію новонародженому
Які свої права українці вважають найважливішими? Опитування
4 нововведення, які розширюють можливості отримати профосвіту
Українці скрізь бачать синьо-жовтий прапор. Світлини збирають у спеціальному акаунті. ФОТО
Гепатит невідомого походження: у МОЗ назвали симптоми у дітей, які не варто ігнорувати
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"
Суспільство

Як підтримати близьку людину на війні. Поради психологів

Аліна Курлович