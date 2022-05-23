Знову черга: понад 500 киян "полюють" на нову марку з російським кораблем. ФОТО

Біля головного офісу Укрпошти в Києві зранку 23 травня знову утворилась черга. Містяни чекають на старт продажу нової марки з російським воєнним кораблем, повідомляє Суспільне.
Черга станом на 10 ранку вже налічує понад 500 людей. Їхня кількість продовжує збільшуватися.
Придбати марку можна з 14 години у відділеннях "Укрпошти".
Дату старту продажу обрали не випадково — на 40 день з моменту потоплення легендарного крейсера "Москва". У черзі за новою маркою "Російський воєнний корабель... Все!" стоять містяни й колекціонери.
|Черга до відділення Укрпошти. Фото: Суспільне
Наприклад, колекціонер Ігор прийшов о 8 ранку. Він купував першу марку з кораблем, а чекає на цю, щоб поповнити колекцію.
"Сьогодні 40 днів, як затопили це судно, і сьогодні День морської піхоти України, день героїв", — зазначив він.
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|Люди чекають на старт продажів нової марки. Фото: Суспільне
Нагадаємо, що українці нещодавно проголосували у Дії за наступний наклад марок.
Серед п'яти запропонованих варіантів перемогла марка "Доброго вечора, ми з України".
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