Знову черга: понад 500 киян "полюють" на нову марку з російським кораблем. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 травня 2022

Біля головного офісу Укрпошти в Києві зранку 23 травня знову утворилась черга. Містяни чекають на старт продажу нової марки з російським воєнним кораблем, повідомляє Суспільне.

Черга станом на 10 ранку вже налічує понад 500 людей. Їхня кількість продовжує збільшуватися.

Придбати марку можна з 14 години у відділеннях "Укрпошти".

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Дату старту продажу обрали не випадково — на 40 день з моменту потоплення легендарного крейсера "Москва". У черзі за новою маркою "Російський воєнний корабель... Все!" стоять містяни й колекціонери. 

 Черга до відділення Укрпошти. Фото: Суспільне

Наприклад, колекціонер Ігор прийшов о 8 ранку. Він купував першу марку з кораблем, а чекає на цю, щоб поповнити колекцію.

"Сьогодні 40 днів, як затопили це судно, і сьогодні День морської піхоти України, день героїв", — зазначив він.

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 Люди чекають на старт продажів нової марки. Фото: Суспільне

Нагадаємо, що українці нещодавно проголосували у Дії за наступний наклад марок. 

Серед п'яти запропонованих варіантів перемогла марка "Доброго вечора, ми з України".

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