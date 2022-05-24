Не вистачило марок з кораблем: у Тернополі на пошту викликали поліцію

На центральному відділенні "Укрпошти" в Тернополі люди кілька годин стояли в черзі за марками "Русскій воєнний корабль…всьо!".

Вони склали список охочих придбати марки, але товару на всіх не вистачило, повідомляє "Суспільне. Тернопіль".

Працівниця пошти сказала, що людям видадуть 400 або 500 блоків марок, але видали тільки 180, сказавши, що марки скінчилися.

Покупці, які стояли у черзі, викликали поліцію.

Фото: "Суспільне.Тернопіль"

Директорка тернопільської "Укрпошти" Любов Гринчишин пояснила, що на центральне відділення передали 4,5 тисяч листів із марками, які розподілили між відділеннями області.

"Люди в черзі стояли з 7 години ранку. Записали 500 людей, 180 людей взяли марки. Тоді вийшла працівниця пошти і сказала, що видадуть 400 або 500 блоків точно. Видали тільки 180 і сказали всім, що марки закінчилися", – сказала вона.

Загалом у списку, який складали покупці, було 199 людей.

Після 14 години вийшла працівниця пошти і заспокоїла покупців, що всім охочим зі списку вистачить марок.

Люди продовжили стояти в черзі. Близько шостої вечора 23 травня до них вийшла Любов Гринчишин.

"Ми продавали не блоками, тому що в нас облік йде марками. Було встановлено обмеження – в одні руки ми продавали не більше, ніж один листок F і не більше, ніж один листок V", – сказала директорка.

За попередніми підрахунками, на цьому відділенні продали близько 200 листів F і стільки ж листів V, розповіла Гринчишин.

Однак покупець Олександр Пасіка попросив показати документацію, накладну, щоб дізнатися, скільки марок було і скільки продали.

Працівники пошти не показали накладну – тоді одна з жінок, яка стояла в черзі, викликала поліцію.

Тернопільський поліціянт, який прибув на місце, повідомив "Суспільному", що звернення громадян зафіксують і проведуть перевірку.

Водночас Любов Гринчишин запевняє, що продаж у відділенні відновлять 27 травня, а потім планується третій етап.

Також сьогодні стартує продаж марок онлайн.