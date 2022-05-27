Рожева панама для щасливців: на пасажирів Укрзалізниці чекатиме сюрприз від Kalush Orchestra

У потязі "Стефанія Експрес", який прямує з Києва до Івано-Франківська, можна буде отримати рожеві панамки від гурту Kalush.

Панамки очікуватимуть на щасливчиків, які їхатимуть в будь-якому напрямку в третьому вагоні, що символізує кількість перемог України на "Євробаченні", повідомили в "Укрзалізниці".

Кожна з них буде підписана лідером гурту Олегом Псюком та знаходитиметься на місці, номер якого обере сам співак.

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У кожному вагоні буде по одній панамці, розіграш триватиме до кінця наступного тижня – 5 червня.

Фото: Укрзалізниця

Також ще дві рожеві панамки розіграють під постом Укрзалізниці.

"А ще дві панамки розіграємо тут між тими нашими підписниками, хто вгадає, у якому вагоні приїхав до Києва після Євробачення музикант з групи Kalush Orchestra Ігор Діденчук", – кажуть в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, після перемоги Kalush Orchestra на "Євробаченні" рожева панамка стала культовою в українському медійному просторі.

Після перемоги гурт зустрічали прикордонники у панамках, а Укрзалізниця перейменувала потяг № 43 "Київ – Івано-Франківськ" в "Стефанія Експрес", який вокзали вітатимуть піснею "Стефанія".

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Також лідер гурту Kalush раніше разом із Сергієм Притулою виставав на аукціон рожеву панаму та статуетку "Євробачення".