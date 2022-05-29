"Колискова для Кіри": 3-місячній дівчинці, яка загинула внаслідок ракетного удару в Одесі, присвятили пісню. ВІДЕО

Одеська співачка і композиторка Тамара Лукашева присвятила пісню тримісячній дівчинці, чиє життя обірвалося через влучання російської ракети в одеський житловий комплекс.

Про це авторка слів розповіла в ефірі "Українське радіо. Одеса".

Пісню під назвою "Колискова для Кіри" жінка виконала під час благодійного концерту у Берліні разом з іншим одеситом, який понад 20 років проживає у Нью-Йорку, Вадимом Неселовським. Сама Лукашева уже 12 років мешкає у німецькому Кельні.

Відеозапис із благодійного концерту оприлюднила журналістка Юлія Городецька.

"Колискову для Кіри" Тамара написала після того, як російська ракета забрала життя 3-місячної Кіри Глодан", – розповідає Городецька.

Композиція Тамари Лукашевої містить такі рядки:

"Без тебе мила рідна,

Обійми мене крізь гори і полонини

Серце моє хвилею додому лине".

Співачка почала організовувати благодійні концерти ще від початку війни, аби збирати кошти на користь України.

"Для тих людей, хто не в Україні зараз, усе це – якась абстрактна історія, яка знаходиться десь у телевізорі. Люди бачать цю війну у різноманітних куточках нашого світу, вони розуміють, що це жахіття, але це все лише з телевізора. А коли робиться концерт, на який приходять біженці чи інші українці, коли з ними відбувається контакт, тоді це стає іншим…

Я однією ногою у цій війні, тому що у мене вся родина в Одесі. Бувало таке, що люди підходять до мене і просто починають плакати", – розповідає Лукашева.

Одеситка Тамара Лукашева провела уже 20 благодійних концертів на користь України. Фото: Юлія Городецька

Свій перший концерт вона провела 1 березня. За її словами, зібрані кошти висилала конкретним людям, зокрема музикантам.

Зараз на рахунку співачки уже 20 благодійних концертів. За її словами, частину пожертв вона надсилала до Мінкульту, а також людям, які збирали кошти на бронежилети та аптечки для військових оркестрів в Одесі та Миколаєві.

Нагадаємо, тримісячна Кіра загинула разом із мамою і бабусею напередодні Великодня 23 квітня, коли російська ракета поцілила у їхній будинок. Того дня Юрій Глодан, батько дівчинки, втратив усю сім'ю. Сам він вцілів лише тому, що у момент влучання ворожої ракети його не було вдома.