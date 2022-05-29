За межами моралі: українки у Відні вийшли на протест проти звірств окупантів. ФОТО

Українки влаштували акцію протесту у центрі австрійського Відня проти масових зґвалтувань жінок, дітей та чоловіків російськими окупантами під час війни в Україні.

Учасниці вийшли на протест у спідній білизні з червоними плямами у вигляді крові, щоб привернути увагу світової громадськості до звірств росіян в Україні, повідомляє "Укрінформ".

Жінки протестували у популярному серед молоді парку біля Карлплатц із зав'язаними руками та мішками на головах.

"Цією акцією дівчата хотіли висловити свою підтримку тим, хто зазнав жорстких злочинів від рук російських окупантів, щоб потерпілі бачили підтримку всього світу та знали, що виконавці страшних злочинів будуть покарані.

Звірства російських окупантів проти українських жінок, дітей та чоловіків не мають моральних меж", – наголосили організатори з громадської організації "Unlimited Democracy".

Українки протестують проти масових зґвалтувань людей окупантами

Цю демонстрацію провели в рамках всесвітньої акції "Women for Ukraine – жінки для України", що започаткували жінки з Латвії та Естонії, які вийшли під посольство РФ частково оголеними, зі зв’язаними за спиною руками та мішками на головах.

Учасниці вийшли на протест у спідній білизні з червоними плямами у вигляді крові

У такий спосіб жінки наголошують, що російські окупанти під час війни в Україні вдаються до масових зґвалтувань мирного населення з особливою жорстокістю.

Українки намагаються привернути увагу австрійської влади та громадськості до звірств окупантів в Україні

"Окупанти на Херсонщині зґвалтували дівчаток 12 і 15 років, шестимісячну дитину, а троє малолітніх хлопчиків померли внаслідок отриманих травм.

Бракує слів щоб описати той жах, який відчувають українці прямо зараз. Вони бояться за своє життя, вони борються, але їх ґвалтують, катують, б'ють та вбивають", – наголосили учасниці акції протесту.

Звірства окупантів проти українців не мають моральних меж. Усі фото: Валерія Мальцева, Укрінформ

Нагадаємо, психологині розповіли "Українській правді. Життя", що переживають постраждалі від насилля російських окупантів українці під час війни і як діяти в таких ситуаціях, щоб уберегти себе.