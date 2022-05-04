Харківський бабак-віщун Тимко опинився під російською окупацією

Відомий українцям Бабак Тимко ІІІ, який щороку традиційно "передбачав" погоду на весну, опинився під окупацією Росії.

Разом з Тимком в полоні у росіян знаходяться до 38 інших бабаків, які мешкають в клітках на біостанції Харківського університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади, повідомляє Суспільне.

"Бабаки наші зараз в окупації всі. У Нестерівці (Великобурлуцька громада) з першого дня війни повна окупація" – сказав завідувач лабораторії екології університету Володимир Грубник.

На щастя, зараз усі бабаки живі. За словами Грубника, останню інформацію про стан здоров’я тварин отримували тиждень тому від очевидців.

Бабак Тимко ІІІ. Фото: Харківський вимір

Наразі найбільше бабакам загрожують місцеві собаки, яких покинули люди під час евакуації.Тварини позбивались у вовчі зграї та намагаються з’їсти бабаків.

"Минулого тижня дивом відбили бабаків, які живуть у клітках. Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще два собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися звіра і зжерти його", – розповів Грубник.

Також він додав, що наразі відпустити бабаків на волю не можна, оскільки ті самостійно не зможуть вижити у полі через розорення угідь.

"У нас зараз, незважаючи на те, що бабак — це червонокнижний вид, в Україні катастрофічно зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних для себе умовах.

Відбувається розорювання невеликих цілинних ділянок, де вони можуть жити", – повідомив Грубник.

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