Харківський бабак-віщун Тимко опинився під російською окупацією

Відомий українцям Бабак Тимко ІІІ, який щороку традиційно "передбачав" погоду на весну, опинився під окупацією Росії.

Разом з Тимком в полоні у росіян знаходяться до 38 інших бабаків, які мешкають в клітках на біостанції Харківського університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади, повідомляє Суспільне.

"Бабаки наші зараз в окупації всі. У Нестерівці (Великобурлуцька громада) з першого дня війни повна окупація" – сказав завідувач лабораторії екології університету Володимир Грубник.

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На щастя, зараз усі бабаки живі. За словами Грубника, останню інформацію про стан здоров’я тварин отримували тиждень тому від очевидців.

Бабак Тимко ІІІ. Фото: Харківський вимір

Наразі найбільше бабакам загрожують місцеві собаки, яких покинули люди під час евакуації.Тварини позбивались у вовчі зграї та намагаються з’їсти бабаків.

"Минулого тижня дивом відбили бабаків, які живуть у клітках. Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще два собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися звіра і зжерти його", – розповів Грубник.

Також він додав, що наразі відпустити бабаків на волю не можна, оскільки ті самостійно не зможуть вижити у полі через розорення угідь.

"У нас зараз, незважаючи на те, що бабак — це червонокнижний вид, в Україні катастрофічно зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних для себе умовах.

Відбувається розорювання невеликих цілинних ділянок, де вони можуть жити", – повідомив Грубник.

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