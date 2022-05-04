Харківський бабак-віщун Тимко опинився під російською окупацією

Відомий українцям Бабак Тимко ІІІ, який щороку традиційно "передбачав" погоду на весну, опинився під окупацією Росії.
Разом з Тимком в полоні у росіян знаходяться до 38 інших бабаків, які мешкають в клітках на біостанції Харківського університету імені Каразіна на території Великобурлуцької громади, повідомляє Суспільне.
"Бабаки наші зараз в окупації всі. У Нестерівці (Великобурлуцька громада) з першого дня війни повна окупація" – сказав завідувач лабораторії екології університету Володимир Грубник.
На щастя, зараз усі бабаки живі. За словами Грубника, останню інформацію про стан здоров’я тварин отримували тиждень тому від очевидців.
|Бабак Тимко ІІІ. Фото: Харківський вимір
Наразі найбільше бабакам загрожують місцеві собаки, яких покинули люди під час евакуації.Тварини позбивались у вовчі зграї та намагаються з’їсти бабаків.
"Минулого тижня дивом відбили бабаків, які живуть у клітках. Чотири собаки витягують клітку з-під шеда (конструкція, в якій стоїть клітка) і ще два собаки намагаються розірвати саму клітку, щоб дістатися звіра і зжерти його", – розповів Грубник.
Також він додав, що наразі відпустити бабаків на волю не можна, оскільки ті самостійно не зможуть вижити у полі через розорення угідь.
"У нас зараз, незважаючи на те, що бабак — це червонокнижний вид, в Україні катастрофічно зникають угіддя, в яких вони можуть жити в нормальних для себе умовах.
Відбувається розорювання невеликих цілинних ділянок, де вони можуть жити", – повідомив Грубник.
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