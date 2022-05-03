Обличчя народу: українці жартують про вираз морди врятованого кота з Бородянки

У Бородянці врятували котика зі зруйнованої багатоповерхівки.
До спецоперації залучили техніку з сусіднього містечка. Рятувальники разом з Зоопатрулем пригнали автодрабину, щоб дістати тварину з 7 поверху.
Скільки вона провела там часу – достеменно не відомо, можливо й два місяці.
Покинутий і самотній домашній улюбленець – кіт персидської породи, тому має плесковату морду. Його незадоволений вираз вже розлетівся мережею.
"Українська правда. Життя" зібрала народну творчість у мемах.
Користувачі зазначають, що вираз морди тварини чітко відповідає внутрішній злості та ненависті до росіян.
Візуал про кицю створила Тетяна Копитова.
Ця врятована з 7 поверху зруйнованої будівлі у Бородянці киця – наче всі ми.
|Ілюстрація Тетяни Копитової
"Колись напишуть дитячі і дорослі книжки про трьох друзів Шафку, Півника і Котика.Бо ми всі – шафка, півник і котик із Бородянки", – зазначив Олександр Мікхед.
|Фото на сторінці Олександра
Артем Гусев зазначив, що "киця з Бородянки – це обличчя українського народу. Побитого, але не скореного! Живого та сповненого люті!"
|Колаж на сторінці Артема Гусева
Як шафка, так і котик з Бородянки тримаються.
|Мем зі сторінки Ольги Шавериної
Ілюстратор Олександр Греков створив новий котометр. Він підписав малюнок: "Тепер у нас є універсальний рівень: від 0 до "врятована киця з Бородянки". У кого сьогодні який?"
|Ілюстрація Олександра Грекова
"Тотемна тварина", – підписала фото морди кота Аліна Полякова.
|Фото зі сторінки Аліни Полякової
|Робота дизайнера Олексія Пильова
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