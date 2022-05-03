Обличчя народу: українці жартують про вираз морди врятованого кота з Бородянки

У Бородянці врятували котика зі зруйнованої багатоповерхівки.

До спецоперації залучили техніку з сусіднього містечка. Рятувальники разом з Зоопатрулем пригнали автодрабину, щоб дістати тварину з 7 поверху.

Скільки вона провела там часу – достеменно не відомо, можливо й два місяці.

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Покинутий і самотній домашній улюбленець – кіт персидської породи, тому має плесковату морду. Його незадоволений вираз вже розлетівся мережею.

"Українська правда. Життя" зібрала народну творчість у мемах.

Користувачі зазначають, що вираз морди тварини чітко відповідає внутрішній злості та ненависті до росіян.

Візуал про кицю створила Тетяна Копитова.

Ця врятована з 7 поверху зруйнованої будівлі у Бородянці киця – наче всі ми.

Ілюстрація Тетяни Копитової

"Колись напишуть дитячі і дорослі книжки про трьох друзів Шафку, Півника і Котика.Бо ми всі – шафка, півник і котик із Бородянки", – зазначив Олександр Мікхед.

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Фото на сторінці Олександра

Артем Гусев зазначив, що "киця з Бородянки – це обличчя українського народу. Побитого, але не скореного! Живого та сповненого люті!"

Колаж на сторінці Артема Гусева

Як шафка, так і котик з Бородянки тримаються.

Мем зі сторінки Ольги Шавериної

Ілюстратор Олександр Греков створив новий котометр. Він підписав малюнок: "Тепер у нас є універсальний рівень: від 0 до "врятована киця з Бородянки". У кого сьогодні який?"

Ілюстрація Олександра Грекова

"Тотемна тварина", – підписала фото морди кота Аліна Полякова.

Фото зі сторінки Аліни Полякової

Робота дизайнера Олексія Пильова

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