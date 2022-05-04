Міська влада Києва просить взяти тварин з тимчасового притулку

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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4 травня 2022

У Києві місцева влада просить обирати собі домашніх улюбленців із тимчасового міського притулку, де тваринки опинились через війну.

Притулок із назвою "Виставковий центр" працює на території Національного комплексу "Експоцентр Україна", розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Війна прийшла не тільки до людей, вона прийшла й до тварин – домашніх улюбленців. Дехто з них через різні обставини втратив дім, господарів, яких любив і був їм відданим", – сказав Поворозник.

У притулку, який був створений волонтерами у співпраці з владою міста, перебувають 25 собак і 5 кішок.

 Фото: Микола Поворозник

 "Для вас це може бути непростий крок, і зрозуміло, що питання комфорту і небажання доглядати за твариною можуть часто відганяти думки про те, щоб взяти додому тварину.

Та подумайте про те, якою щасливою ви зробите тварину з притулку, яка, як показує практика, вже й так настраждалася", – наголосили у КМДА.

 Фото: Микола Поворозник

Тварин до притулку привезли з Київської області: Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та інших містечок та сіл.

Знайшовши дім, вони будуть вдячні вам. Не сумнівайтеся, приходьте в притулок з добром за щастям!" – просить Микола Поворозник.

Фото: Микола Поворозник

Щоб потрапити на запис до притулку, необхідно зателефонувати за номером: 093-540-12-18 з 10:00 до 17:00.

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