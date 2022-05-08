Обстріл Миколаївщини: від рук окупантів загинула вчителька російської мови

Російські окупанти обстрілювали Миколаївську область – ракети, зокрема, прилетіли у житлові квартали Миколаєва, Вознесенська, Очакова.
Однією із загиблих була літня жінка, яка працювала вчителькою російської мови та літератури у школі.
Про це повідомляє голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.
"На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл", – написала держслужбовиця.
|Ілюстративне фото: ДСНС. Миколаїв після обстрілів (березень)
За минулу добу на Миколаївщині 27 людей дістали поранення.
Дітей серед постраждалих немає.
"Руzкій мір прийшов, щоб вбити вчительку рос.мови і літератури? Тварюки, ваші пращури, перевертаються у трунах і ви ніколи не відмиєте руки від крові!
Щирі співчуття рідним та близьким загиблої", – написала Ганна Замазєєва.
Станом на ранок 8 травня, у миколаївських лікарнях перебуває 159 миколаївців, які постраждали від атак окупантів.
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