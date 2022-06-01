Росія примусово вивезла з України понад 234 тисячі дітей – радниця Зеленського

Окупанти від початку повномасштабної війни примусово вивезли понад 234 тисячі українських дітей до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук під час брифінгу 1 червня.
"За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні кордон у бік Росії та ОРДЛО перетнуло понад 234 тисячі дітей. Це примусово депортовані, примусово переміщені діти або на тимчасово окуповані території, або до РФ, або до республіки Білорусь", – констатувала Герасимчук.
Уповноважена наголосила, що такі дії росіян є незаконними і забороненими Женевською конвенцією та міжнародним правом.
|Дії, які РФ вчиняє щодо дітей в Україні, мають всі ознаки геноциду українського народу. Фото: Halfpoint/Depositphotos
"Ми будемо боротися за абсолютно кожну українську дитину. Сьогодні ми також можемо сказати, що світ дорослих людей провалив День захисту дітей в Україні.
Україна робить абсолютно все, щоб забезпечити добробут кожної дитини, тому що кожен українець зараз розуміє, що діти – це наше майбутнє. Без дітей майбутнього в нашій країні немає", – підкреслила Герачимчук, визнавши, що система захисту дітей в Україні є "дуже недосконалою".
Читайте також: Екскурсія, яка не відбудеться: у Львові виставили порожні автобуси у пам'ять про вбитих дітей
Вона додала, що через війну потерпає абсолютна більшість українських дітей – понад 7,5 мільйонів, і йдеться не лише про тілесні ушкодження.
"Це і порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини. Ті дії, які вчиняє РФ щодо українських дітей, мають всі ознаки геноциду українського народу", – заявила уповноважена президента з прав дитини.
Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощення набуття громадянства РФ для українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територія.
Читайте також: "Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни